Бывший министр финансов Подмосковья приговорен к 14 годам тюрьмы

16:55

Басманный суд признал экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова виновным и отправил в колонию на 14 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Гособвинение просило для Кузнецова 14 лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Прокурор также требовал лишить бывшего министра права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Согласно материалам дела, Кузнецов совершил 22 преступления, в числе которых мошенничество, легализация денежных средств, растрата. С 2010-го бывший министр скрывался во Франции по поддельным документам, в 2013 году его задержали. В 2019-м бывшего чиновника экстрадировали в Россию.

По версии следствия, экс-министр финансов области действовал совместно с заместителем Валерием Носовым и бывшей женой Жанной Булах. Сообщники брали кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест», акционером которого было областное правительство, и переводили деньги в подконтрольные организации. 90% средств оседали в офшорах, а многомиллиардный долг перед банками гасился из областного бюджета.

В 2008 году Кузнецов подал в отставку и уехал за границу. Двумя годами позже его объявили в розыск. В ходе следственных действий Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов рублей.