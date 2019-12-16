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Бывший министр финансов Подмосковья приговорен к 14 годам тюрьмы

16:55 16.12.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Басманный суд признал экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова виновным и отправил в колонию на 14 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Гособвинение просило для Кузнецова 14 лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Прокурор также требовал лишить бывшего министра права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Согласно материалам дела, Кузнецов совершил 22 преступления, в числе которых мошенничество, легализация денежных средств, растрата. С 2010-го бывший министр скрывался во Франции по поддельным документам, в 2013 году его задержали. В 2019-м бывшего чиновника экстрадировали в Россию.

По версии следствия, экс-министр финансов области действовал совместно с заместителем Валерием Носовым и бывшей женой Жанной Булах. Сообщники брали кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест», акционером которого было областное правительство, и переводили деньги в подконтрольные организации. 90% средств оседали в офшорах, а многомиллиардный долг перед банками гасился из областного бюджета.

В 2008 году Кузнецов подал в отставку и уехал за границу. Двумя годами позже его объявили в розыск. В ходе следственных действий Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов рублей.

Темы: Московская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 22:24
Гость: личный опыт

Обвел боевого генерала Бориса Громова вокруг пальца .....
16.12.2019, 21:56
Гость: Альфа

Чего захотел - рангом не вышел.
16.12.2019, 21:54
Гость: Альфа

Могу предположить, что с кем-то поделился украденным, а потому получил такое мягкое наказание. Уверен, что после отсидки из собственного схрона вскроет кубышку с украденным или частью его и будет жить припеваючи. Не исключён вариант, что за хорошее поведение, а оно будет подтверждено смотрящими на зоне соответствующей подпиткой из украденного, получит УДО. Получается, что такое ворьё клад для коррупционной власти-это моё неправильное мнение, каждый в этом деле получает кусок пирога из украденного, а это следаки, судьи, фсиновцы и прочие смотрящие. И чем больше будет украдено, тем больше будет добыча при дележе, конфискации, только в чью пользу..... А не было бы ворья, так вся эта команда и сидела на окладах и ставках. Всё это мне напоминает сюжет из известного мультяшки "ограбление по-итальянски", когда Марио пошёл грабить банк. Вот поэтому таких людей у нас к стенке не ставят - они нужны и полезны тем, кто должен по долгу службы охранять нас от ворья.
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