Мангушев доказал, что заказ на создание «фабрики подписей» за Соболь был получен от «Новой газеты»

21:45

Корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, за которым уже давно закрепилась дурная слава, выпустил очередное расследование.

В нем журналист решил атаковать медиагруппу «Патриот» и выбрал для этой цели события, происходившие на выборах в Мосгордуму. Под удар попал политтехнолог Игорь Мангушев, якобы предоставивший Короткову информацию. После подобной выходки Мангушев решил рассказать о том, как «Новая газета» дала ему заказ на дискредитацию Любови Соболь.

Свое интервью эксперт дал Федеральному агентству новостей, входящему в состав медиагруппы «Патриот». По сломам политтехнолога, его использовали для создания очередной «заказухи». Кроме того, он подтвердил, что обвинения в сторону «Патриота» беспочвенны.

Мангушев рассказал журналистам, что не знает, какие мотивы толкнули Короткова на «удар в спину». По мнению политтехнолога, они были в «дружеских отношениях» и иногда пересекались по работе. Кроме того, эксперт подчеркнул, что неоднократно сотрудничал с директором «Новой газеты» Алексеем Полухиным. О совместных проектах Мангушева и «Новой» ФАН написал в первой части расследования. Специалист по политтехнологиям заявил, что воспринимает необоснованный выпад в свой адрес как сведение личных счетов. Он подтвердил, что встречался с Коротковым, но разговор о передаче данных или подтасовке документов не шел. Коротков не стал говорить о том, что собирается написать публикацию, хотя вел себя журналист нервно.

Отдельно Мангушев отметил, что долгое время (с 2011 года) работал с «Новой». Не знать об этом Коротков не мог. Очевидно, что спецкор решил выпустить «заказуху» под влиянием мощных покровителей. Ранее ФАН выяснил, что Коротков тесно связан с террористическими группировками, а финансирует его деятельность олигарх Михаил Ходорковский.

По версии политтехнолога, выставляя его «демиургом московской революции», редакция «Новой» желает откреститься от связей с ним. «Но это большая глупость. потому что я злопамятный и гадить умею», - заметил Мангушев.

Политтехнолог предоставил Федеральному агентству новостей документы, доказывающие работу на «Новую газету». По его словам, неформальными расписки были из-за того, что в редакции все друг друга знали.

Мангушев назвал выдумкой Короткова рассказ о том, что он будто бы сотрудничал с медиагруппой «Патриот» во время московских событий. Также он указал, что не создавал «фабрику», а лишь присутствовал там после прибытия полицейских.

«Я приехал на место. Сфоткался, отправил заказчику, Алексею. Это было уже после того как полицейские потоптались и ушли, – отмечает эксперт. - Там остался скучающий сержант с Пресненского отдела, которого я знаю. Он мне дал возможность посмотреть, что это реальная фабрика».

Кроме того, политтехнолог отметил, что фабрики рисованных подписей за Соболь действительно существовала. А проект «Любовь» был заказан «Новой» и лично Алексеем Полухиным. За работу Мангушев по старой дружбе попросил всего 300 тысяч рублей.

Также эксперт ответил на заявления Короткова о связи с проектом «Домик». По словам Мангушева, он слышал о сборе людей для выхода на митинги, однако по его информации «в какой-то момент что-то пошло не так, и был дан отбой». Свою связь с Всеволодом Дугиным, на которого якобы был оформлен договор аренды, он отрицает.

В следующем расследовании ФАН пообещало раскрыть новые подробности сотрудничества политтехнолога Игоря Мангушева и директора «Новой» Алексея Полухина.

