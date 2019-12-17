В России ликвидированы игнорирующие выборы восемь партий

15:58

Верховный суд прекратил деятельность восьми партий, которые на протяжении семи лет существования не принимали участие в выборах. Еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ, существование прекратили: "Народная партия России", "Союз Горожан", "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Партия пенсионеров России", "Города России", "Социал-демократическая партия России" и "Аграрная партия России".

Что касается Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность", то по ним приняты решения о ликвидации, которые еще не вступили в законную силу.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году будут проверены еще четыре политические партии.

По данным министерства, сейчас в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право участвовать в выборах. В реестре Минюста также содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.