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В России ликвидированы игнорирующие выборы восемь партий

15:58 17.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Верховный суд прекратил деятельность восьми партий, которые на протяжении семи лет существования не принимали участие в выборах. Еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ, существование прекратили: "Народная партия России", "Союз Горожан", "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Партия пенсионеров России", "Города России", "Социал-демократическая партия России" и "Аграрная партия России".

Что касается Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность", то по ним приняты решения о ликвидации, которые еще не вступили в законную силу.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году будут проверены еще четыре политические партии.

По данным министерства, сейчас в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право участвовать в выборах. В реестре Минюста также содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

Темы: Политические партии в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 22:47
Гость: Нэмо

Тоже мне, оппозицию нашел, не смеши.
17.12.2019, 22:45
Гость: Mr Bean

Не фантазируйте, молодой человек. Не все партии закрывают, а только такие "партии", которые не участвуют в общественной жизни, которые никому не нужны, ни обществу, ни власти. Они семь лет толкли воду в ступе и никакой роли не играли. Поэтому правильно Минюст поступил, что прикрыл ненужные организации. Власти от них не холодно, не жарко.
17.12.2019, 21:49
Гость: Полухохол

Чем больше партий, тем больше персонажей на тему "лебедь, рак и щука". Никогда 50 партий не объединят народ на жесткий протест властям, они создаются по "дворовому" принципу и их интересы редко совпадают. Разве что - кроме шкурных. Даже наши "оппозиционные" партии (достаточно крупные) и те наперегонки облизывают власть.
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