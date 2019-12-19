Большая пресс-конференция Путина. Онлайн-трансляция

12:07

16:27 Владимир Путин поздравил всех с наступающим Новым годом. Пресс-конференция завершена.

16:20 Корреспондент Русской службы Би-би-си спросила Путина о его дочерях. Президент говорил ранее, что его дети не занимаются политикой. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, которые, предположительно, являются дочерьми Путина, занимаются бизнесом и получают помощь от чиновников. Когда Путин признает, что эти женщины — его дочери?

«Вы же не все рассказали, наверное», — ответил президент и посоветовал «поковыряться поподробнее» и понять, есть ли у названных женщин бизнес и «кому там что принадлежит».

16:06 На вопрос о том, видит ли Путин на посту президента России женщину, президент сказал, что с точки зрения возможностей управления и ответственности за людей требования к главе государства не могут отличаться по гендерному принципу.

«Женщина привносит в политику женское начало, меньше агрессии. Это, безусловно, будет востребованно», — сказал глава государства.

15:42 В Сибири и других регионах экологическая ситуация далека от благополучия, отметил Путин. Пожаров было много, в том числе в местах, где тушить их сложно — 600 километров лететь, а дым тянет к крупным городам.

По словам президента, нужно следить, чтобы «черные лесорубы» и другие граждане не провоцировали пожары, нужно улучшать лесоохрану. Но вообще все еще и с изменениями климата связано, добавил глава государства.

15:30 Владимира Путина спосили о самых ярких и самых негативных моментах для него на посту главы государства.

«Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке. А самые яркие, самые значимые… Вот мы говорим сейчас о необходимости роста реальных доходов населения, но вот нам не удалось целиком решить вопрос с бедностью. У нас самый низкий показатель был в 2014 году — 11,3% от общего количества граждан, сейчас он несколько подрос. По цифрам не очень заметно, но за этими цифрами люди стоят. Поэтому это самый главный вопрос, который нам нужно решать. Но в целом, если мы посмотрим что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас, то это две разных страны», — ответил Путин.

15:15 На вопрос журналиста РЕН ТВ о том, когда произойдет рост благосостояния граждан, Путин ответил, что «это одна из главных проблем, которые надо решать, но на основании роста производительности труда и роста ВВП. Все другое, в том числе и раздача денег из резервных фондов, ни к чему не приведет».



Стоп-кадр из видео в YouTube

15:10 Корреспондент «Ведомостей»: «Вы не раз говорили, что государство должно поддерживать свободу интернета. Следует ли Россия этому принципу или движется к суверенному интернету? И что вы скажете пользователям, которые опасаются подпасть под закон людях-иностранных агентах?»

Владимир Путин отвечает: «Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать».

15:00 Владимир Путин: «В пересчете на чистый спирт, в России употребляют меньше алкоголя, чем в Германии»

14:49 «Я против любого насилия, в том числе и в семье. Конечно, прежде всего к детям и к женщинам. Это признак очень низкого общего уровня культуры, когда более сильная особь начинает «качать» свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет», - сказал Путин, отвечая на вопрос о его отношении к закому о дамашнем насилии.

Нужен ли этот закон — нужно спокойно обсудить, надо понять, что написано в каждой из его статей.

14:40 На вопрос о том, готовится ли новая пенсионная реформа, Владимир Путин ответил отрицательно. «Никакой новой пенсионной реформы не планируется. Даже не обсуждается», - сказал президент.

14:36 Турция, агентство Anadolu: «В Ливии — кризис. Западные СМИ утверждают, что российские наемники поддерживают ливийскую национальную армию. Так ли это?»

Путин отвечает: «Вы верите, что пишут западные СМИ? Почитайте, что они пишут о Турции, и ваше мнение изменится».

«Если серьезно, мы в контакте и с правительством Ливии, и с лидером ливийской национальной армии Хафтаром. На наш взгляд, самое правильное было бы — найти решение, которое позволит прекратить боевые действия и решить, кто будет руководить страной. Я обсуждал это с лидерами Германии, Франции, Турции. Надеюсь, мы найдем решения, которые будут приняты ливийским народом».

14:22 Пятый телеканал задал президенту вопрос о санкциях и политическом давлении со стороны ЕС. Потери большие, за ними стоят не просто деньги, но и рабочие места, потеря рынков, ответил Путин. Но на российский рынок приходят другие участники экономических отношений. Сам Евросоюз теряет 50 млрд евро из-за санкций.

Санкции имеют и плюсы: огромные деньги тратятся на импортозамещения, но результат стоящий. В России есть заводы вертолетного строения, появилась отрасль двигателей морских судов, в сфере обороны огромный рывок сделан, прорыв в сельском хозяйстве.

14:10 Отвечая на вопрос от журнала Spiegel про убийство гражданина Грузии Хангошвили, Путин заявил, что это был абсолютно кровавый убийца, который только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек. Также он участвовал в организации взрывов в московском метро.

14:03 Журналистка из Иркутска назвала достижения экс-губернатора Сергея Левченко и в экономическом развитии региона, и в ликвидации последствий наводнения - почему президент отпустил столь эффективного руководителя?

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ — это не имеет никакого отношения к его отставке. Главное, чтобы человек эффективно работал», - отметил Путин. Но у главы государства есть другие цифры, которые говорят о том, что в Иркутске много проблем и есть серьезные недоработки.

Зима началась, а до сих пор не все пострадавшие от подтопления обеспечены жильем. В Иркутской области есть люди, которые просили его прислать других людей. На первом этапе своей работы Левченко старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается. Путин уверен, что и.о. губернатора - замминистра по ЧС - при поддержке федерального центра с проблемами региона справится.

13:53 Путин напишет статью о Второй мировой войне, роли Польши и советских войск в ней. Его спросили о приравнивании коммунизма к нацизму. Президент назвал это верхом цинизма. «Решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму неприемлемо», — сказал Путин.

13:47 Мы не боимся инфляции. Россия — один из лидеров среди формирующихся рынков, по поводу состояния финансовой и бюджетной системы. У нас сейчас 3,25% инфляции. Это очень хороший для нас показатель, сказал Путин, отвечая на вопрос, почему мы боимся инфляции и не стоит ли тратить деньги из Фонда национального благосостояния для развития экономики.

Что касается средств ФНБ, они заморожены до того момента, когда он достигнет 7% ВВП. Техника заключается в том, что на счета эти деньги придут в середине следующего года. У таких фондов есть другая задача — обеспечить стабильность национальной валюты, напомнил Путин.

13:40 Говоря о Конституции, Путин заявил, что это живой инструмент. Менять ее не следует. Что касается прежних изменений, то они связаны с количеством сроков. Можно, например, отменить оговорку «подряд». Она некоторых политологов смущает, считает Путин.

13:30 Спрашивают об СНВ-3 и импичменте Трампа. Путин называет, что идет внутриполитическая борьба, так как одна партия проиграла другой. Он уверен, что США будут работать с Россией там, где выгодно, но если что-то не так пойдет, то РФ ответит зеркально. Например, США хотят сохранить транзит на Украине, но Россия тоже этого хочет. Лучше бы денег дали, сказал Путин, в зале прозвучали аплодисменты.



Стоп-кадр из видео в YouTube

13:11 Вопрос от «Коммерсанта» касается недавних высказываний Путина о Ленине, в частности, он обвинил его в развале 1000-летнего государства. Не должен ли за этим последовать вынос тела из мавзолея?

Отвечая на этот вопрос, Путин отметил, что Ленин был не государственный деятель, а революционер. Раньше наше государство было централизованым, а Ленин создал конфедерацию: этносы, привязанные к территории, получили право выхода из государства. И к Украине присоединили огромное количество территорий, которые к ней никак не относятся.

По поводу тела Ленина — его не нужно трогать.

13:00 Решение по транзиту газа через Украину продолжат решать. Здесь больше вопрос о сроках и объемах, транзит сохранят, говорит Путин и напоминает о решении Стокгольмского арбитража.

«Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Но решение суда есть, и мы должны из этого исходить. Мы будем искать приемлемое для всех решения, в том числе и для Украины», — сказал Путин.

12:50 Вопрос от Романа Цимбалюка от украинского агентства УНИАН. «Когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганской и Донецкой областях?» «Оккупационные администрации» — не оккупационные, а законные органы, сформированные по результатам выборов. Все в строгом соответствии с Минскими соглашениями, говорит Путин.

12.45 Отвечая на вопрос об остранении России от международных соревнований, Путин заявил, что это не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву. По его словам, любое наказание должно быть индивидуально. В качестве примера он привел юных российских фигуристок. Также Путин отметил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии - если к команде нет претензий, то она не может принимать участие под нейтральным флагом.

12:40 На вопрос издания Ura.ru о низких зарплатах врачей и длинных очередях к узким специалистам президент отметил, что зарплаты в медицине выше, чем в других областях, наблюдается рост заработных плат. У главврачей действительно зарплата выше, чем у хирургов. Надо избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах, изменить базовую ставку постоянного оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам.

12:33 Владимир Путин заявил, что СССР был одним из самых крупных покупателей зерна. Сейчас же Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок. Также он отметил рост экспорта в животноводстве.

12:25 Вопрос от журналистки с Камчатки. Девушка с плакатом «Камчатка — 15 лет без вопроса». Не представилась, но спрашивает про специальные тарифы для полетов с Камчатки на Большую землю. Путин обвинил «Аэрофлот» в выкачивании денег из государства. По его словам, перезвочик спекулирует на теме возможной отмены таких тарифов. Президент пообещал, что плоские тарифы останутся.



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12:10 По старой традиции пресс-конференцию начинают старожилы президентского пула. В этот раз ее открывает Валерий Самфиров из «Маяка». Вопрос о климатических изменениях. Все говорят, никто не знает что делать. Какой ущерб для России могут нанести климатические изменения? В этом году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, по которым Россия до 2030 года сократит выбросы вредных веществ на 20-30%.

15-я большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в полдень 19 декабря. На нее аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека.

Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. В ходе прошлогоднего мероприятия, которое состоялось 20 декабря, Путин ответил на 61 вопрос.

В частности, тогда президент заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными социально-демографическими изменениями.