Политтехнолог Мангушев рассказал, что настоящим заказчиком дискредитации Соболь является «Новая газета»

19:22

Расследование «Новой газеты», опубликованное корреспондентом издания Денисом Коротковым, было нацелено на дискредитацию Медиагруппы «Патриот».

В публикации речь идет о политтехнологе Игоре Мангушеве, который якобы поделился информацией с Коротковым. Однако политтехнолог в беседе с журналистами ФАН сообщил, что заказ на дискредитацию Любови Соболь поступил от «Новой газеты».

После разговора с журналистами стало известно, что Коротков исказил факты, предоставленные ему Мангушевым. Политтехнолог с недоумением отметил, что не понимает, почему его решили сделать фигурантом подобной публикации. Ведь его связывают давние партнерские и даже дружеские (по мнению Мангушева) отношения с директором «Новой» Алексеем Полухиным.

По словам Мангушева, Коротков не сообщил ему истиной причины их встречи. Что вполне объяснимо, ведь в противном случае политтехнолог бы просто не явился. На протяжении встречи Мангушева не покидало ощущение, что его записывают на диктофон. Поэтому он специально «нес пургу с целью добыть максимум информации».

Политтехнолог рассказал журналистам, что тесно сотрудничал с «Новой газетой» еще с 2011 года, и Коротков не мог об этом не знать.

Ранее журналистам ФАН удалось выяснить, что Коротков сотрудничает с террористами, а его деятельность финансирует Михаил Ходорковский. Получив очередной «заказ», Коротков решил прикрыть себя перед более влиятельным заказчиком путем дискредитации Мангушева.

Работу в интересах «Новой газеты» Мангушев сумел подтвердить документально, предоставив объяснительные записки. Речь в них идет о проекте «Любовь». Именно об этом проекте говорится в расследовании Короткова. В этой же публикации специальный корреспондент «Новой газеты» говорит о том, что по заказу Медиагруппы «Патриот» были организованы «фабрики подписей», где волонтеры трудились над созданием фальшивых подписей в поддержку Любови Соболь. Мангушеву в публикации Короткова отводится роль организатора «фабрики».

В действительности заказчиком дискредитации Соболь было издание «Новая газета», которое поддерживало баллотировавшуюся от 43-го округа Нюту Федермессер, пока та не отказалась от участия в выборах. Мангушев, согласившейся участвовать в дискредитации Любови Соболь, действовал по поручению директора «Новой газеты» Алексея Полухина.

Простоту заполнения объяснительных записок Мангушев объяснил тем, что он состоял в дружеских отношениях с заказчиком. Поэтому никакого формализма не требовалось. Из предоставленных Мангушевым документов следует, что проект «Любовь» разрабатывался и реализовывался под жестким контролем директора «Новой газеты» Алексея Полухина. Политтехнологу за оказанные услуги причиталось 300 тысяч рублей.

Собеседник объяснил появление в публикации спецкора «Новой» своей фотографии в квартире, где был организован процесс подделки подписей в поддержку Соболь. Мангушеву позволили сделать снимок в квартире на фоне волонтеров, участвовавших в подделке подписных листов, который он затем отправил заказчику, директору «Новой газеты» Алексею Полухину.

Также из предоставленных документов следует, что координацией работы волонтеров руководил лично Мангушев. Собеседник издания пояснил, что «Новая газета» наняла именно его для этой работы потому, что руководству издания прекрасно известен обширный круг связей политтехнолога в Пресненском районе столицы.