]]>
]]>
Главная В России Новости

В МКБ опровергли сообщение об утечке данных карт клиентов

11:41 20.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Пресс-служба МКБ опровергла информацию об утечке данных клиентов. Там пояснили, что речь идет об одном из клиентов, чья карта была заблокирована.

«Жалоба клиента связана с блокировкой карты. В случае, если банк заметил подозрительную активность по картам, он блокирует операции, чтобы обеспечить сохранность средств клиента. Это рядовая операция. Специалисты банка не зафиксировали инцидентов с утечкой информации. Банк в любом случае приносит извинения клиенту за доставленные неудобства, готов перевыпустить карту, а также предоставить клиенту дополнительные сведения касательно его платежей и методов банка по их защите. Банк, пользуясь случаем, обращает внимание на то, что компрометация карты может произойти в любой точке, где она используется: в банкомате, при интернет-расчетах и так далее. И просит клиентов с вниманием отнестись к оплатам», - говорится в заявлении пресс-службы. 

В Московском Кредитном Банке произошла утечка данных. Ранее журнал «Компания» написал об утечке данных клиентов банка - якобы в среду, 18 декабря,   в общий доступ утекли данные карт 200 клиентов.

В начале ноября персональные данные примерно 3,5 тысячи держателей кредитных карт Альфа-банка и еще около трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования» были выставлены на продажу на одном из форумов. Как выяснили СМИ, почти все сведения, включая ФИО, номер мобильного телефона и паспортные данные, оказались подлинными.

Перед этим СМИ сообщали о двух утечках данных клиентов Сбербанка. Одну из них допустил сотрудников организации. 

В 14:35 в новость были внесены изменения - добавлен комментарий пресс-службы банка

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.12.2019, 12:55
Гость: личный опыт

вот помню в прежние времена, когда зарплата выдавалась бухгалтером под роспись в ведомости (я все норовил расписаться за "ИТОГО") не надо было опасаться такого изощренного воровства. А теперь... только и ждешь, что тебя надуют.
Тьфу.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.