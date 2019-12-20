В МКБ опровергли сообщение об утечке данных карт клиентов

11:41

Пресс-служба МКБ опровергла информацию об утечке данных клиентов. Там пояснили, что речь идет об одном из клиентов, чья карта была заблокирована.

«Жалоба клиента связана с блокировкой карты. В случае, если банк заметил подозрительную активность по картам, он блокирует операции, чтобы обеспечить сохранность средств клиента. Это рядовая операция. Специалисты банка не зафиксировали инцидентов с утечкой информации. Банк в любом случае приносит извинения клиенту за доставленные неудобства, готов перевыпустить карту, а также предоставить клиенту дополнительные сведения касательно его платежей и методов банка по их защите. Банк, пользуясь случаем, обращает внимание на то, что компрометация карты может произойти в любой точке, где она используется: в банкомате, при интернет-расчетах и так далее. И просит клиентов с вниманием отнестись к оплатам», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Московском Кредитном Банке произошла утечка данных. Ранее журнал «Компания» написал об утечке данных клиентов банка - якобы в среду, 18 декабря, в общий доступ утекли данные карт 200 клиентов.

В начале ноября персональные данные примерно 3,5 тысячи держателей кредитных карт Альфа-банка и еще около трех тысяч клиентов «АльфаСтрахования» были выставлены на продажу на одном из форумов. Как выяснили СМИ, почти все сведения, включая ФИО, номер мобильного телефона и паспортные данные, оказались подлинными.

Перед этим СМИ сообщали о двух утечках данных клиентов Сбербанка. Одну из них допустил сотрудников организации.

В 14:35 в новость были внесены изменения - добавлен комментарий пресс-службы банка