Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

12:09

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в России, а также запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт у конкретного гражданина или компании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо-обращение депутата.

По словам политика, такая мера необходима для защиты добросовестных граждан от рук злоумышленников. Депутат отметил, что распространение так называемых серых сим-карт в России вызывает серьезные опасения, а любой гражданин "может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде".

В обращении парламентарий предложил рассмотреть три инициативы для сокращения количества "серых" сим-карт в стране.

Так, по его мнению, необходимо запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт.

Далее следует организовать всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт для выявления недействительных номеров.

Также стоит усилить противодействие криминальному обороту "серых" сим-карт в даркнете.

По мнению депутата, к обсуждению и последующей реализации указанных инициатив должны подключиться операторы связи.