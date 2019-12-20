]]>
]]>
Главная В России Новости

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

12:09 20.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в России, а также запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт у конкретного гражданина или компании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо-обращение депутата.

По словам политика, такая мера необходима для защиты добросовестных граждан от рук злоумышленников. Депутат отметил, что распространение так называемых серых сим-карт в России вызывает серьезные опасения, а любой гражданин "может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде".

В обращении парламентарий предложил рассмотреть три инициативы для сокращения количества "серых" сим-карт в стране.

Так, по его мнению, необходимо запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт.
Далее следует организовать всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт для выявления недействительных номеров.

Также стоит усилить противодействие криминальному обороту "серых" сим-карт в даркнете.

По мнению депутата, к обсуждению и последующей реализации указанных инициатив должны подключиться операторы связи.

Темы: Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР, Роскомнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.12.2019, 19:46
Гость: гоша

если бы не умел, то свои услуги не предлагал бы
20.12.2019, 19:44
Гость: просто

а так типа не видно?
20.12.2019, 18:37
Гость: Олег

Очередная безумная инициатива от этих, не сильно занятых полезными делами людей.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.