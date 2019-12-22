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Лавров заявил о готовности России показать США систему «Сармат»

22:53 22.12.2019
Сергей Лавров. Фото с сайта wikimedia.org

Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - приводит его слова "Интерфакс".

Он напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую", и отметил, что "на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.

Лавров подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".

Темы: Вооружения в России
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 02:03
Гость: русский

Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие.

///////

А американцы "презентовали" нам свои новейшие системы, в т.ч. и гиперзвуковое оружие? Или будем по старинке на полусогнутых перед американцами бегать - мол, чего изволите-с?

Право слово, обидно за Державу становится: одни самоотверженно оружие для защиты своей страны разрабатывают, а другие его ненавязчиво "презентуют" высоким заокеанским гостям и "партнёрам".
23.12.2019, 00:46
Гость: вспомнилось

Кстати, перекрытие Енисея и строительство Красноярской ГЭС западной инженерной мыслью считается одним из самых крупных достижений в этой области.
22.12.2019, 23:36
Гость: У нас остался один Лавров?

Заявление по газопроводам, заявление по ракетам. Ждем его заявление по мусорной реформе.
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