Лавров заявил о готовности России показать США систему «Сармат»

22:53

Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - приводит его слова "Интерфакс".

Он напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую", и отметил, что "на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.

Лавров подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".