Лавров заявил о готовности России показать США систему «Сармат»
Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - приводит его слова "Интерфакс".
Он напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую", и отметил, что "на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".
При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.
Глава МИД РФ заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.
Лавров подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".