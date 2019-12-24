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Путин заявил о вооруженном лидерстве России впервые с советских времен

16:47 24.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Впервые в истории Россия стала опережать другие страны по уровню развития передовых вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер напомнил, что атомную бомбу создали в США, средств доставки носителей ядерного оружия и стратегической авиации у СССР тоже не было. «Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял», — отметил Путин.

По словам президента, в последнее время ситуация изменилась и сегодня Россия стала лидером, потому что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, а тем более — континентальной дальности.

Российский лидер также напомнил, что гиперзвуковые комплексы авиационного базирования «Кинжал» уже стоят на вооружении армии. В скором времени ракетные войска стратегического назначения получат гиперзвуковые комплексы «Авангард», уточнил он.

В ноябре Владимир Путин заявил, что российское оружие создается для защиты страны от возможных угроз.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.12.2019, 01:14
Гость: Омега

Ссср состоял из 15 республик...
25.12.2019, 00:49
Гость: да неужели ?

на уничтожение ? А государство Израиль вроде как я Африкой совсем рядом !
25.12.2019, 00:47
Гость: студия

Союзмультфильм работает
Все комментарии (39)
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