Козак назвал выплату Украине 2,9 млрд долларов «каплей в море»

13:24

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак назвал «каплей в море» выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24», «однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России».

При этом Козак считает сложным предсказать, «насколько кто выиграл» от сделки — украинская или российская сторона, сообщает РБК.

О том, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 2,9 милларда долларов и заключить пятилетний контракт, а тот в свою очередь обязался отозвать прочие иски к российской компании и снять арест с ее активов, стало известно 20 декабря. Компании также договорились о возможности пролонгации договора на десять лет. В «Газпроме» пообещали выплатить «Нафтогазу» 2,9 милларда долларов компенсации до конца года.

После достижения договоренности по газу Козак заявил, что стороны не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража с проблемой долга Киева по еврооблигациям на три миллиарда долларов.