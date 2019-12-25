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Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

21:06 25.12.2019
Владимир Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Из документа следует, что глава государства также освободил от должностей:
—замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;
—замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;
—замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;
—начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.

Одновременно с этим президент назначил:
—генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;
—генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;
—генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 03:36
Гость: Сссс!!!!

Странно все это.За последнее полугодие рота генералов?Ладно бы привычная рота губернаторов,куда пролазит любой проходимец,были бы деньги,крыша,локти покрепче да зубы поострее,но генералы?Прошедшие тысячекратную проверку на преданность,вышколенные,обученные!?Или к силовикам,единственной своей надежде и опоре у него повышенные требования?А как же проверки на верность?Или появилась крамола?Или,наконец,дело в повышенной старческой подозрительности?Ладно,наплевать на их делишки,страна тем временем по прежнему в яме,пробивает очередное дно,вытирает очередной харчек в виде СП2,народ по прежнему обдирают и кормят сказками очередных эпохальных прорывов.
26.12.2019, 00:32
Гость: IgS

Странно, а Роспатент не тронул. А там уголовка. Неужели сам замешан?
25.12.2019, 23:10
Гость: Вполне достаточно,

чтобы заткнут глотку дяде Сэму!
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