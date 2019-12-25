Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.
Из документа следует, что глава государства также освободил от должностей:
—замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;
—замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;
—замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;
—начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.
Одновременно с этим президент назначил:
—генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;
—генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;
—генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.