Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

21:06

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Из документа следует, что глава государства также освободил от должностей:

—замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;

—замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;

—замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;

—начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.

Одновременно с этим президент назначил:

—генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;

—генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;

—генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.