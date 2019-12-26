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ФАС нашла у Utair различающиеся в 12 раз цены билетов на одинаковые места

16:09 26.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Курганское УФАС выдало предупреждение авиакомпании Utair за необоснованное повышение цен на билеты из Кургана в Москву. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что проведенный его экспертами анализ показал, что цены на самый дешевый и самый дорогой билеты экономического класса в категории «Минимум» на таких рейсах в 2019 году различались более чем в 12 раз — 1490 руб. против 19 тыс. руб.

Анализ УФАС показал, что в эконом-классе 16 тарифов, которые отличались между собой только временем, в течении которого было необходимо оформить авиабилет. От 120 часов до 522 часов. Фактически пассажиры получали по разной цене один и тот же комплекс услуг — одинаковые условия обслуживания, размещение в одном и том же салоне эконом-класса, полет одним рейсом и т.д.

«Экономического, технологического, иного обоснования установления значительного диапазона цен в пределах тарифов экономического класса обслуживания в зависимости от временного периода бронирования ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» не представлено, антимонопольным органом не установлено», — отмечается в сообщении управления ФАС.

В ведомстве пояснили, что Utair — единственная авиакомпания, которая перевозит пассажиров между Москвой и Курганом, а потому пассажиры не имели возможности воспользоваться услугами другого перевозчика. Положение Utair на местном рынке авиаперевозок в ФАС считают доминирующим, а потому полагают необходимым для нее соблюдать ограничения, установленные законом для «доминантов».

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2019, 22:13
Гость: В.в.

А ты хам.
26.12.2019, 18:34
Гость: Олег

Бедный Курган, совсем дырища, из которой даже самолеты в Москву практически не летают.
26.12.2019, 18:05
Гость: gvozd

так ведь это Повсеместная практика на западе.
уверен, оттуда и скопирована.
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