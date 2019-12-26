МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

08:55

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила генсека ООН в поддержке политики США о невыдаче американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН, пишет РИА Новости.

В частности, по словам Захаровой, российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", - заявила она, напомнив, что эти документы регламентируют условия службы и права сотрудников ООН, гарантом соблюдения которых выступает сам генсек.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих", — добавила Захарова.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.

В ходе нынешней сессии Вашингтон не выдал визы 18 дипломатам из России, в том числе для работы в комитетах ООН по разоружению и правовым вопросам.