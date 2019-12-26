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МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

08:55 26.12.2019
Мария Захарова
Фото с сайта 24smi.org
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила генсека ООН в поддержке политики США о невыдаче американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН, пишет РИА Новости.

В частности, по словам Захаровой, российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", - заявила она, напомнив, что эти документы регламентируют условия службы и права сотрудников ООН, гарантом соблюдения которых выступает сам генсек.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих", — добавила Захарова.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.

В ходе нынешней сессии Вашингтон не выдал визы 18 дипломатам из России, в том числе для работы в комитетах ООН по разоружению и правовым вопросам.  

Темы: США, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 16:30
Гость: Время Ч.

За каким углом? Совсем запараноил? Это официальное выступление, такие сразу разносят импортные журналюги.
26.12.2019, 15:08
Гость: Олег

У Гутерреша есть другие заботы- набивать свои карманы ворованными деньгами (вместе со своими дружками, старшим менеджментом ООН). ООН- это мафия, которой руководит шайка мошенников, воров и бандитов. А какой еще может быть организация, основанная на принципах абсолютной непрозрачности и неподсудности менеджеров. А политики всего мира закрывают глаза на преступления ООНовской мафии (воруют там страшно и замешаны даже в поставках детей для сексуальных утех) и с готовностью снабжают ООН деньгами, потому что взамен получают откаты и тепленькие местечки в ООН для себя, своих друзей, родни и любовниц. Кому интересно- погуглите "Fraud and corruption at UN", "Employee abuse at UN", "Anders Kompass case", "James Wasserstrom case" и узнаете, какие чудеса там творятся. А то многие думают, что ООН руководят какие-то рыцари без страха и упрека, которые только и думают о добрых делах.
26.12.2019, 14:53
Гость: орда

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