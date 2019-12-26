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Под Воронежем взорван автомобиль главы администрации района

15:04 26.12.2019
Фото с сайта органов местного самоуправления Рамонского района
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Утром 26 декабря был взорван служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова.

Автомобиль взорвался возле дома чиновника. Он получил травмы и был отправлен в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 

По словам отца главы района (единственный свидетель), взрыв произошел, когда Фролов открыл дверь автомобиля.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит со своим заместителем Дмитрием Ломакиным, сообщает Накануне.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Одной из версий происшествия является конфликт Фролова и строительной компании «Вит строй», пишет Mash. Отмечается, что конфликт произошел в декабре текущего года, когда Фролов и его коллеги отказались давать разрешение на строительство. При этом представители строительной компании отмечали, что требования к ним незаконны.

Также рассматриваются версии о взрыве газа и бензина.

Темы: Воронеж, Происшествия
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 19:40
Гость: такс

На Дунайском завершён план Перехват в БМВ обнаружен заложник ,деньги и оружие
26.12.2019, 19:34
Гость: ник

Похоже "белая стрела" появилась
26.12.2019, 18:58
Гость: Рамонский район

это что то типа воронежской Рублевки. Река, лес, трасса м-4.
Все комментарии (16)
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