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В ФАС рассказали о планируемом повышении тарифов за услуги ЖКХ в 2020 году

06:45 26.12.2019
Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году
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В 2020 году плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Отмечается, что согласно опубликованному в конце октября распоряжению правительства, наибольший рост тарифов на коммунальные услуги произойдет в Чеченской республике (6,5%). Наиболее низкий индекс роста тарифов за услуги ЖКХ предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, в данном регионе он составит 2,4%.

В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Согласно распоряжению правительства индексация тарифов будет произведена во втором полугодии. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: она проводилась в январе и июле.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Тарифная политика в России, Тарифная политика в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2019, 13:08
Гость: За Советскую Родину!

Имел в виду полную экономическую несостоятельность, незнание и не умение решать проблемы.
26.12.2019, 12:27
Гость: Вы не правы,

еще страшнее интеллект вкупе с жадностью.
26.12.2019, 12:24
Гость: Еще лучше

жесткая нога.
Все комментарии (9)
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