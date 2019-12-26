В ФАС рассказали о планируемом повышении тарифов за услуги ЖКХ в 2020 году

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В 2020 году плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Отмечается, что согласно опубликованному в конце октября распоряжению правительства, наибольший рост тарифов на коммунальные услуги произойдет в Чеченской республике (6,5%). Наиболее низкий индекс роста тарифов за услуги ЖКХ предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, в данном регионе он составит 2,4%.

В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на 5%, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

Согласно распоряжению правительства индексация тарифов будет произведена во втором полугодии. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: она проводилась в январе и июле.