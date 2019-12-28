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На Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод

16:12 28.12.2019

В Челябинской области суд рассмотрит дело трех пенсионерок, развернувших подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. К моменту, когда на них вышли силовики, бабушки успели заработать больше 25 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Спиртное в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 год. Затем предприятие законсервировали, оставив оборудование в исправном состоянии. Благодаря этому пенсионерки наняли местных жителей и организовали производство немаркированного алкоголя.

Бабушки успешно производили подпольную водку, на которую клеили этикетки «Арбатской» и других известных брендов, а также поддельную маркировку. На производстве тайно работало более 20 местных жителей.

С ноября 2017 года по март 2018 года подпольно действующий завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция. Она же оценила и ущерб, нанесенный правообладателям, — он составил 540 тыс. рублей.

Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиняются сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.

Фото: Росалкогольрегулирование

Темы: Уральский федеральный округ, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 22:06
Гость: Серёга

Каждый выживает как может.Бабулям надо не статью шить,а сказать спасибо за то,что трудоустроили двадцать безработных и запустили ржавеющее без дела производство.Ну а водка...её всё равно много не бывает. Единственная проблема здесь- "незаконное использование чужого товарного знака." Дело сурьёзное,но можно и штрафом обойтись.Не понятно,такие предприимчивые и не могли свой товарный знак сочинить,ну например "Пенсионерочка" или водка "Малобюджетная",на крайний случай- водка "Импортзаместилочка" и т. д.,благо русский язык такой богатый.
28.12.2019, 21:22
Гость: Да ктож их посадит!

Ониж памятник!
28.12.2019, 21:18
Гость: ABCD

До чего народ довела демократия и ПНФ с правительством....
Не удивлюсь, если скоро появится кооператив "киллер" который пенсионеры организуют и сайт где заказы принимать будут сделают..
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