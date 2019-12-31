Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

10:55

Главный конструктор стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".

Близнюк умер 30 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. В последние годы Близнюк работал в "Туполеве" в должности консультанта в Совете старейшин - передавал свой опыт новым поколениям авиастроителей, участвовал в процессах совершенствования производственной и научно-исследовательской базы предприятия, проводил анализ перспективных разработок.

"Это был выдающийся авиационный конструктор, талантливый организатор, отзывчивый и внимательный руководитель и друг. В развитие отечественного авиастроения Валентин Иванович внес неоценимый вклад. Он создавал проекты и претворял их в жизнь, вкладывая свою энергию, знания и силы, свою искреннюю любовь к авиации и веру в ее перспективы", - цитирует агентство заявление пресс-службы "Туполева".

В компании подчеркнули, что созданный под непосредственным руководством Близнюка самолет Ту-160 "воплотил в себе огромный опыт и новейшие достижения отечественной авиационной промышленности и по сей день является флагманом российской Дальней авиации".

Валентин Близнюк пришел в "Туполев" рядовым инженером-конструктором сразу после окончания Московского авиационного института в 1952 году. Он участвовал в разработке опытных и серийных самолетов Ту-91, Ту-95, Ту-22, Ту-16, руководил разработкой технических проектов специальных комплексов, включающих Ту-121, Ту-123, Ту-130, Ту-136, Ту-141, Ту-143. Кроме того, Близнюк внес значительный вклад в техническое проектирование первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 - был начальником отдела, затем заместителем главного конструктора. Позже под его руководством разрабатывался проект грузового самолета Ту-330.

В 1975 году он был назначен главным конструктором и руководителем работ по проекту Ту-160.

Близнюк оставался его главным конструктором и в 1990-е годы - руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению самолета.