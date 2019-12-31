В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

17:38

В Кремле подвели итоги 2019 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главные достижения и неудачи 2019 года лежат в области экономики.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью остается благосостояние людей", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков отметил, что уровень благосостояния в России по объективным причинам последние три-четыре года или топтался на месте или сокращался.

"Говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением", - отметил представитель Кремля.

"Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", — заключил пресс-секретарь президента.

Между тем Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск. В 16:00 мск праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — пожелал россиянам Путин.