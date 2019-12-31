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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

17:38 31.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Кремле подвели итоги 2019 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главные достижения и неудачи 2019 года лежат в области экономики.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью остается благосостояние людей", — приводит слова Пескова РИА Новости

Песков отметил, что уровень благосостояния в России по объективным причинам последние три-четыре года или топтался на месте или сокращался.

"Говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением", - отметил представитель Кремля.

"Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", — заключил пресс-секретарь президента.

Между тем Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск. В 16:00 мск праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — пожелал россиянам Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 22:28
Гость: шлакоблок

стабильность - ну то есть застой. главная заслуга - это то в чем попрекали Брежнева. только при генсеке застоя не было, было развитие всех областей экономики
31.12.2019, 21:55
Гость: Читатель

Ключевые слова в фразе это "тенденция ушла" и уходит всё дальше и дальше. И даже попытки ведущих телеканалов выехать за счет показа хороших фильмов (Иван Васильевич, Кавказская пленница, Служебный роман и др.) времён погибшей страны смотрятся убого и становится грустно.
31.12.2019, 20:27
Гость: В.С. Черномырдин

Говорю безо всяких - спад экономики ещё не полностью пошёл на подъём.
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