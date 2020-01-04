]]>
]]>
Главная В России Новости

Производитель Superjet подал иск к авиакомпании «ИрАэро» на 941 млн рублей

13:24 4.01.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 — подала к авиакомпании «ИрАэро» иск на 941 миллион рублей. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Москвы, первым на нее обратило внимание агентство «Прайм».

Иск был подан 30 декабря, он пока не принят к производству. Детали исковых требований не раскрываются.

В январе 2019 года ГСС уже подавала иск к «ИрАэро» на 550 миллионов рублей. Позднее он был отозван. Но в июле производитель Sukhoi Superjet 100 через суд потребовал от перевозчика уже 660 миллионов рублей.

Эта сумма включала в себя, в частности, задолженность по аренде SSJ 100 за 2016-2019 годы. Этот иск также отозвали, так как ГСС договорилась с «ИрАэро» о реструктуризации долга.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Авиастроение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2020, 23:27
Гость: признаю

я - идиот! Прочитав 3 раза подряд сообщение, я нефига не понял. Иск подан - отозван. Потом снова подан - и снова отозван. А в чем конфликт? Кто кого и на каких основаниях пытается жестко полюбить?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.