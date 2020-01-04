Производитель Superjet подал иск к авиакомпании «ИрАэро» на 941 млн рублей

13:24

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 — подала к авиакомпании «ИрАэро» иск на 941 миллион рублей. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Москвы, первым на нее обратило внимание агентство «Прайм».

Иск был подан 30 декабря, он пока не принят к производству. Детали исковых требований не раскрываются.

В январе 2019 года ГСС уже подавала иск к «ИрАэро» на 550 миллионов рублей. Позднее он был отозван. Но в июле производитель Sukhoi Superjet 100 через суд потребовал от перевозчика уже 660 миллионов рублей.

Эта сумма включала в себя, в частности, задолженность по аренде SSJ 100 за 2016-2019 годы. Этот иск также отозвали, так как ГСС договорилась с «ИрАэро» о реструктуризации долга.