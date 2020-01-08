Как «Эхо Москвы» и Майк Помпео сорвали подписание плана интеграции между Россией и Белоруссией

В Москве осведомлены о том, какие ресурсы готов задействовать Вашингтон для отрыва Белоруссии от России – их недостаточно

Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото с сайта kremlin.ru

Ещё в самый канун Нового года казалось, что, несмотря на все споры, подписание расширенного плана российско-белорусской интеграции вот-вот состоится. Об этом достаточно уверенно говорили высокопоставленные белорусские чиновники, более осторожно, но тоже позитивно высказывались представители Москвы.

Однако прошли праздники, а соглашения нет, и когда оно может быть подписано, сказать невозможно. Цены на российские нефть и газ до конца так и не согласованы, и их поставки осуществляются по кратковременным схемам. Россия даёт Минску определённую передышку, но на этот раз тверда как никогда в том, что без углубления двусторонней интеграции эти цены должны постепенно повышаться до мирового уровня.

Руководство Белоруссии это не радует, но от принятия «интеграционного пакета» в целом оно всеми правдами и неправдами продолжает уклоняться. И объяснять это «несогласием общественности» невозможно после того, как все увидели, насколько хилыми были предновогодние «антиинтеграционные протесты» в Минске. Слабосильность этих протестов показала как раз, что народ Белоруссии хочет сближения с РФ.

Причин такого положения немало, но среди ближайших следовало бы указать на некоторые отпрометчивые заявления Минска, а также действия «заокеанского фактора», продолжающего многоходовую «игру с Лукой».

В самый неподходящий момент вновь «занесло» главу Белоруссии. Как на грех на интервью к нему прорвался один из самых провокационных каналов России «Эхо Москвы», известный умением раскручивать приглашаемых в эфир собеседников на разного рода сенсационные признания. Для журналистов это профессиональный хлеб, а вот попадающим им «на зуб» иногда впору вспоминать поговорку: «Язык мой – враг мой».

До этого А. Лукашенко относительно продолжительный (для него) период воздерживался от заявлений, которые могли негативно повлиять на позицию Кремля. Однако в упомянутом интервью он не просто давал неприязненные эмоциональные оценки, мимо которых можно было бы пройти, но и сделал ряд принципиальных заявлений. Оставить их без внимания нельзя.

В отношении поставок нефти Лукашенко, в частности, заявил, что может ответить захватом двух из трёх идущих через Белоруссию из РФ в Европу веток нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ «Нафтан» и Мозырский, а затем перерабатываю. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу».

Подобный грубый шантаж в отношениях с великой державой, конечно же, немного стоит и, судя по всему, после этих слов позиция российской стороны «по пакету» стала только жёстче.

Кроме того, на неуступчивость Минска, видимо, повлиял ожидавшийся 4 января визит в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео, который там рассматривали как «исторический и поворотный». Даже в американском Госдепартаменте его оценивали именно так. Это было бы самое высокопоставленное американское должностное лицо, которое посетило бы Белоруссию после краткого визита президента США Билла Клинтона в 1994 году. Предполагалось, что глава дипломатии Соединённых Штатов объявит о полной нормализации отношений двух стран при условии продолжения курса Белоруссии на «укрепление суверенитета и независимости», под чем, естественно, всегда предполагалось её ещё большее отдаление от Российской Федерации.

Понятно, что соглашение об интеграции в эту концепцию никак не вписывалось. Конечно, нельзя исключать, что мудрецы из МИД РБ рассчитывали сначала полностью нормализовать отношения с Вашингтоном, а затем быстро вернуться к интеграционному пакету с Россией, обеспечив себе привилегированное отношение в торговом обмене с ней. Однако не так просты госдеповцы. Они объявили о переносе визита госсекретаря на неопределённый срок в связи с его занятостью событиями в Ираке.

И теперь Минск вместо привычного для него лавирования между двумя полюсами вновь поставлен перед суровой необходимостью выбора между ними, поскольку предоставленные ему двухмесячные «каникулы» по ценам на российские энергоносители скоро закончатся. Это в свою очередь серьёзно скажется на социально-экономическом положении населения Белоруссии, где на август 2020 г. назначены очередные президентские выборы. Недаром так обеспокоен В. Макей, вновь подтвердивший в телефонном разговоре с Помпео 6 января готовность принять того «во взаимоприемлемые даты».

При этом с целью произвести благоприятное впечатление на собеседника Макей в связи с ситуацией в Багдаде выразил осуждение любых действий, нарушающих «привилегии и иммунитеты дипломатических представительств». Напомним, что на фоне убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани Россия и Китай не поддержали в СБ ООН предложенную Соединёнными Штатами резолюцию ввиду её полного лицемерия. К тому же в Белом доме не худо бы было вспомнить для начала о судьбе захваченной в США российской дипломатической собственности. В любом случае это очередной «разнотык» дипломатии Минска уже не только с российской линией, но и с китайской, ведь некоторыми Пекин рассматривается в Белоруссии едва ли не как альтернатива Москве.

Если же прозападная часть окружения белорусского президента убедила его, что визит Помпео в решающие дни выхода на завершающий этап согласования интеграционного пакета поможет ему добиться дополнительных уступок от Кремля, то это была большая ошибка. В Москве прекрасно осведомлены, какие реальные ресурсы готов задействовать Вашингтон для отрыва Белоруссии, прежде всего её экономики, от России. Их совершенно недостаточно. В Москве также знают, что все пируэты американских представителей вокруг А. Лукашенко – не более чем игра и при первом удобном случае американцы сделают всё, чтобы избавиться от нынешнего белорусского президента.

Разумеется, это не значит, что США не вынашивают намерений внести раскол в белорусско-российские отношения, но добиваться этого они будут малыми средствами, в основном с помощью «мягкой», или «умной», силы. Когда же сами американцы говорят, что они, дескать, не собираются отрывать Белоруссию от России, то понимать это надо как нежелание «отнимать ее от российской соски», а уж тем более заменять её собственной. В идеале для них пусть Москва и дальше выделяет ресурсы для кормления этого «теляти», а в политическом плане «пастись» он будет на иных «ливадах».

Стратегия, в общем, неглупая, но уж слишком незамысловатая. Ожидать, что при таком раскладе Россия и дальше будет довольствоваться ролью донора, наивно. Даже ориентированные на Запад белорусские оппозиционеры из числа экономистов понимают, насколько нелепым было бы такое сочетание. На сайте Сharter97.org Л. Злотников, например, говорит: «Я не сторонник так называемой интеграции, но нужно встать на позицию второй стороны и посмотреть на ситуацию их глазами. Думаю, что с человеческой точки зрения вот эти требования Беларуси к России, чтобы нас «кормили» («кормёжка» при высокой цене на нефть доходила до $10 миллиардов), выглядят глупо». Никто дешевле мировой цены Белоруссии нефть не продаст.

Впрочем, американцев это не расстроит. Разбалансированная и оказавшаяся подобно Украине в хаотическом состоянии Белоруссия – для них тоже победный результат, ибо в таком случае она станет тяжёлым бременем для России. Иное дело сам А. Лукашенко; ему расчёты на содействие Вашингтона в сохранении власти вряд ли что-то дадут.