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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

21:43 9.01.2020
Фото с сайта m.echosevera.ru
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Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк», реализующему проект по созданию близ станции Шиес полигона твердых бытовых отходов, сообщает РБК.

В своем иске администрация муниципального образования «Урдомское» требовала признать предназначенный для размещения твердых коммунальных отходов экотехнопарк «Шиес» самовольной постройкой и снести все уже построенное, приведя земельный участок в первоначальный вид.

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал изданию, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения. Кроме того, «Технопарк» должен выплатить МО «Урдомское» 500 тыс. руб. в качестве компенсации за проведение экспертизы построек на Шиесе.

«Это решение первой инстанции, пока в законную силу оно не вступило. Если по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оно вступит в законную силу, то [здания нужно будет снести] в течение 30 дней после этого», — уточнил Козенков.

Представитель «Технопарка» Александр Грызунов заявил о намерении обжаловать данное решение суда.

Предполагалось, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Проект предусматривал, что в течение 20 лет на полигон будут ежегодно вывозить 500 тыс. т, или 6% от образующихся в Москве твердых коммунальных отходов. Однако местные жители выступили против создания в регионе полигона для мусора из столицы. В декабре 2018 года в Архангельске прошли акции протеста. Власти заявляли, что в них участвовало 7–8 тыс. человек, организаторы сообщали о 30 тыс. протестующих по всей области. 

 

Темы: Архангельск, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 23:16
Гость: Альфа

Очень деловое предложение, думаю, что Кадыров поддержит его, угождая кремлю.
09.01.2020, 22:52
Гость: Почему бы

не вывозить мусор из Москвы в чечню, там москву любят?
09.01.2020, 22:30
Гость: Ах, водевиль, водевиль, водевиль -

Музыка, песни, интриги и танцы,
Пусть простоват и наивен он был,
Пусть он таким и остался...
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