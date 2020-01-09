Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

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«Северный поток – 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По словам экспертов, опрошенных изданием, достроить газопровод Россия сможет своими силами.

Как рассказали в компании Nord Stream 2, работа над проектом продолжается в активном темпе. На текущий момент из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс.

При этом в компании не исключают, что компания Allseas, остановившая работу из-за санкций США, может вернуться к проекту. Если же этого не произойдет, у РФ есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский». Об этом "Известиям" рассказал гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Сейчас этот корабль находится в Находке, путь до Балтики у него займет примерно 1,5–2 месяца. Таким образом, эксперты говорят о возможной задержке строительства «Северного потока – 2», однако она оценивается как некритичная.