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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

06:43 9.01.2020
Северный поток-2
Скриншот с YouTube
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«Северный поток – 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По словам экспертов, опрошенных изданием, достроить газопровод Россия сможет своими силами.

Как рассказали в компании Nord Stream 2, работа над проектом продолжается в активном темпе. На текущий момент из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс.

При этом в компании не исключают, что компания Allseas, остановившая работу из-за санкций США, может вернуться к проекту. Если же этого не произойдет, у РФ есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский». Об этом "Известиям" рассказал гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Сейчас этот корабль находится в Находке, путь до Балтики у него займет примерно 1,5–2 месяца. Таким образом, эксперты говорят о возможной задержке строительства «Северного потока – 2», однако она оценивается как некритичная.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 12:34
Гость: Умный такой...,Дааа?

Тебя бы в правительство! Напиши заявление, может возьмут!!!
09.01.2020, 12:17
Гость: Екатеринбург

Лично мне абсолютно ФИОЛЕТОВО, быстро или не быстро ОНИ его достроят.Да хоть вообще прекратят строить. В России полстраны топят печки дровами, хотя в ста метрах проходит труба "Газпрома",но чтобы к ней подключиться необходимо заплатить неподъёмные для сельского жителя деньги. А-то, что в Европе перемёрзнут все как тараканы, населению России, абсолютно наплевать. Людей в стране интересует своё благосостояние. Достойные, а не нищенские зарплаты и пенсии, работа, стабильные цены на продукты и товары, А не постоянное необъяснимое повышение цен на ЖКХ, продукты,какой-то вывоз мусора? Лишь бы содрать с народа деньги,которых у простых людей и так нет!
09.01.2020, 12:02
Гость: Иван

Cтоит задуматься
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