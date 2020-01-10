Особенности проведения СОУТ

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Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это важное мероприятие для любой организации

Процедура проводится работодателем и уполномоченной организацией, которую привлекают на основании договора. Специальную оценку условий труда проводят в отношении всех рабочих мест. Исключением являются только места дистанционных работников, надомников и специалистов, которые оказывают услуги физическим лицам.

Профессиональная оценка условий труда

Важно отметить, что СОУТ могут осуществлять исключительно лицензированные организации, имеющие все необходимые лабораторные и трудовые ресурсы. Благодаря им специалисты проводят все необходимые исследования, расчеты с максимальной точностью и в короткие сроки. Существует несколько причин, по которым оценку труда целесообразно доверять профессионалам:

• СОУТ могут получить организации, осуществляющие разные виды деятельности;

• СОУТ может быть проведена в срочном порядке (при этом качество оказываемых услуг сохраняется);

• специальное оборудование позволяет проводить все необходимые виды исследований: замеры освещенности, шума, а также лазерного излучения, радиационный контроль.

Специальная оценка проводится не реже, чем один раз в 5 лет. Внеплановая проверка может проводиться, если в эксплуатацию вводятся дополнительные рабочие места, в производственном процессе произошли изменения или на предприятии произошел несчастный случай.

Этапы проведения СОУТ

Специалист выезжает по указанному адресу в оговоренное время и приступает к сбору информации, необходимой для проведения анализа. В этом случае проводится осмотр помещений, а также всех рабочих мест. Затем осуществляется идентификация вредных производственных факторов. Обязательным этапом является выполнение лабораторно-инструментальных замеров на рабочих местах. Это помогает выявить опасные производственные факторы и присвоить им соответствующий класс.

По результатам проведения оценки составляются документы и отчеты, в которых указываются вредные факторы и предоставляются рекомендации по их минимизации или полному устранению.

Какие документы оформляются после проведения оценки

После проведения СОУТ руководителю предоставляются данные об организации, которая приобрела СОУТ, а также перечень рабочих мест, где осуществлялись замеры. Помимо этого, заказчик получает:

• сводную стоимость СОУТ;

• заключение эксперта организации;

• перечень мероприятий по охраны труда работников;

• карты оценки условий труда с подписями сотрудников.

Для ознакомления со всеми особенностями проведения СОУТ рекомендуется посетить сайт https://lab-ecostar.ru/sout/ . Грамотно проведенная оценка позволяет исключить риски при выполнении работниками их должностных обязанностей.