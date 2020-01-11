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В российских школьных аттестатах появится новая система оценки

14:24 11.01.2020
Фото с сайта mel.fm
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, какие изменения могут быть внесены в школьные аттестаты. В частности, она допустила появление графы "зачтено" по некоторым предметам.

В настоящее время министерство просвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура".

 "Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - рассказала она "Российской газете".

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 18:02
Гость: личный опыт

"Уймись, дурак" (с)
11.01.2020, 17:33
Гость: xmyr

Ну зачтено, кактотак.
11.01.2020, 16:38
Гость: Есть

контрпредложение: ставить по всем предметам оценки "ходил" или "не ходил".
И аттестат выдавать такой же. Потому что из школ выпускают такооое...
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