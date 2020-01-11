В российских школьных аттестатах появится новая система оценки

14:24

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, какие изменения могут быть внесены в школьные аттестаты. В частности, она допустила появление графы "зачтено" по некоторым предметам.

В настоящее время министерство просвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура".

"Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - рассказала она "Российской газете".