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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

07:55 13.01.2020
Дмитрий Захарченко
Скриншот с YouTube
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Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова.

По словам Краснова, несмотря на вынесенный приговор Захарченко, расследование его преступлений продолжается. В частности, выясняется происхождение суммы в размере восьми миллиардов рублей, обнаруженная в квартире. Полученные доказательства указывают на то, что экс-полковник получил эти средства в виде взяток.

В частности, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 году за взяточничество. Большой резонанс дело получило после того, как в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября он отправился отбывать срок в Мордовию.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 15:29
Гость: Правильно!

Изъяли мешок с 9 лярдами и майдан в Москве потух!
13.01.2020, 14:47
Гость: IgS

И кто же начнет расстреливать? Как их, называемых в кремле “дорогие друзья” будут расстреливать? Грефов? Чубайсов? Деривсех пасков всяких? Авенов и пр? Собяниных? Москва опустеет! Страна рухнет!
13.01.2020, 13:41
Гость: Депутату

Скорее всего очередного "стрелочника" нашли или хранителя, а главные хозяева денег, как всегда в тени.
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