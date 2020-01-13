Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

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Все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы в понедельник, 13 января, из-за сообщений о "минировании", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

В общей сложности из зданий вывели около 62 тысяч детей из 70 школ, которые расположены в 79 зданиях и один детский сад, который является филиалом школы.

Отмечается, что дети были размещены в административных зданиях. Начались проверки школ взрывотехниками.

Сообщения о "минировании" в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными. Так, в декабре волна "минирований" прошла по детским садам регионов Дальнего Востока, проверки не подтверждали эти угрозы.