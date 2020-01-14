Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

12:31

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, пишет РБК.

Как пишет издание, в 2019 году банки одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, поданных россиянами. Отмечается, что заметное снижение произошло перед Новым годом. Доля одобренных заявок в декабре 2019 года снизилась до 32,2%.

В 2018 году средний уровень одобренных кредитных заявок находился на уровне 41%.

В НБКИ считают, что подобная ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов россиян. Центробанк неоднократно указывал на увеличение рисков в сфере розничного кредитования, а также рост закредитованности граждан.

Кроме того, с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций требуют рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше десяти тысяч рублей. Эксперты считают, что рост закредитованности россиян привел к снижению качества клиентов, что повлияло на число отказов.

В тоже время, РБК отмечает, что у заявок на ипотеку самый высокий уровень одобрения. В прошлом году он достиг 65,6%. А вот автокредиты стали выдавать меньше, их уровень упал до 43,5%.

В России с 1 января вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен превышать долг более чем в 1,5 раза.

Подобные меры распространяются на неустойки, а также платежи за услуги, которые кредитор оказывает заемщику по договору потребительского кредита.