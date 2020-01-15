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В Думе назвали возможных претендентов на пост премьера

19:04 15.01.2020
Фото с сайта wikipedia.org
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Лидеры парламентских фракций "Справедливой России" и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский назвали возможных претендентов на пост нового премьер-министра. Как пишет "Интерфакс", в частности, прозвучали имена главы Счетной палаты Алексея Кудрина и первого вице-премьера Антона Силуанова.

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет", - прокомментировал свой прогноз Миронов.

Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьер-министра, внесение кандидатуры которого ожидают в Госдуме, могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером. Может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями", - сказал Жириновский.

Он также не исключает, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, "который себя хорошо проявил", добавив, что ожидает кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

Ранее в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости дискуссии по претендентам на пост нового премьера. "Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина - это будет самый плохой вариант", - отметил Зюганов. Он полагает, что "эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать".

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил, что правительство подает в отставку.  

Темы: Глава правительства России, Государственная Дума РФ, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 00:21
Гость: Альфа

"Да горбатого только ..."
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К сожалению так и произойдёт.
Перетусуют залежалую правительственную колоду и всё останется без существенных изменений.
16.01.2020, 00:17
Гость: Альфа

Груню на царствие и это будет не самый плохой вариант.
15.01.2020, 23:21
Гость: World

Цитируя
"Он (Кудрин) понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет"
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С какого перепуга "понял"
Ответ здесь - комент в теме КМ "Налог для домохозяек – угроза демографии?"
Все комментарии (9)
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