Конец тандема: Медведев уступил кресло премьера налоговику Мишустину

Кремль определился со схемой транзита. Путин, уйдя с поста президента, возглавит Госсовет

Итак, гром грянул: нелюбимый народом Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку. Премьер, уже бывший, сделал это на встрече Владимира Путина с членами правительства — она состоялась сразу после оглашения президентом послания Федеральному собранию.

Стоп-кадр из видео

Медведев заявил, что считает этот шаг правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции.

Он добавил, что предлагаемые изменения «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти» — исполнительной, законодательной и судебной.

Уже вечером в среду стало известно, что Путин предложил на место премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Теперь его кандидатуру должна рассмотреть Госдума.

Напомним, в послании Путин предложил внести по-настоящему радикальные изменения в Основной закон.

— Так, в Конституции будет закреплен статус Государственного совета. Кроме того, будут расширены полномочия Федерального Собрания при формировании правительства.

— Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем по его представлению — членов правительства. Президент будет обязан назначить их на должность.

— Руководители силовых ведомств будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Совет Федерации получит право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов.

Если в двух словах, полномочия президента будут урезаны, а Федерального собрания и Госсовета — расширены.

На встрече Путин предложил Медведеву сомнительную синекуру — в должности замглавы Совет Безопасности (этой должности пока еще нет) заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьера.

Рынок отреагировал на эти новости мгновенно: рубль обновил недельные минимумы к доллару и евро. Курс американской валюты в 16:30 мск составил 61,725 рубля, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 рубля — это минус 32,5 копейки.

Что означает этот хорошо срежиссированный спектакль — сомневаться не приходится. Кремль энергично, без лишних сантиментов, приступил к реализации схемы транзита, что позволит Путину остаться у власти после 2024 года, когда, согласно действующему законодательству, он должен уйти в отставку. Как ранее сообщал Bloomberg, «общий смысл состоит в том, что заменить Путина в качестве гаранта системы некому». Раз так, отмечало агентство, не исключено усиление роли Государственного совета с Владимиром Путиным во главе, который де-факто станет верховной властью в государстве.

Получается, Bloomberg как в воду глядел. Какие перемены ждут теперь Россию?

— Владимир Путин своим посланием дал старт транзиту, — отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — С одной стороны, в послании была раздача пряников «глубинному народу» (термин из статьи помощника президента Владислава Суркова о перспективах «путинской модели» в России, — «СП») — такая раздача происходит в посланиях регулярно. Но в том же 2019 году в качестве пряников фигурировали национальные проекты — и они, как оказалось, хронически не выполняются.

Теперь, после неожиданной отставки Медведева, стало понятно, кто у нас стрелочник в данном вопросе — кто виноват в неисполнении программы-2020 и всего остального.

Должен сказать, предложения Путина по поддержке бедных в целом неплохие. За одним уточнением: они высказываются не в первый раз с 2000 года. И еще момент. Владимир Владимирович пытается поддержать тех, кто уже находится на пороге нищеты. Те, кто оказался в такой ситуации, вряд ли будут рожать.

Но, бесспорно, ключевой пункт послания — очень интересные предложения Путина по реформе Конституции. По сути, Путин — как в свое время император Николай II — обещал народу даровать ответственное перед Думой правительство.

Так что можно заранее сказать: если это произойдет, все последующие выборы в парламент будут жесточайшей — если не сказать кровавой — схваткой. Потому что все подковерные вопросы по распределению ресурсов, которые прежде решались в правительстве, теперь будут выноситься на Госдуму.

Это значит, Дума получает совершенно другой статус.

— Как на этом фоне будет выглядеть статус президента?

— Понятно, Путин несколько нивелировал те президентские полномочия, которые Борис Ельцин выбил для себя с помощью танков в 1993-м. Как говорится, не доставайтесь же вы никому. Поэтому президентские полномочия распылены между Госдумой, Советом Федерации, Конституционным судом. То есть, на наших глазах начинается большая конституционная реформа.

Причем, уже сейчас понятно, что по предложенным изменениям в Основной закон не будет референдума. Все основные спикеры, включая пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подчеркивают: речь о референдуме не идет, будет только какое-то подобие опроса.

— Какие еще моменты обращают на себя внимание?

— Требование по национализации элит. Это тоже не первый раз Владимир Путин провозглашает — видимо, с национализацией не очень получается. Причем, когда президент сказал, что эти требования будут закреплены в Конституции (невозможность для высших чиновников двойного гражданства, или даже вида на жительства за пределами РФ), у значительной части присутствующих вытянулись лица — было видно, что они недовольны. Как мы знаем по антикоррупционным расследованиям последнего времени, у нас высших чиновников с двойным гражданством — мама не горюй.

— Почему все-таки правительство Медведева подало в отставку сразу после оглашения послания?

— Еще когда Путин зачитывал свое, по сути национально-ориентированное послание, было ясно, что Медведев и либералы его выполнить не могут. Но то, что произошло дальше — самое любопытное.

Одни говорят, что Медведев слетел с катушек и подал в отставку, но в любом случае — правительство отправил в отставку не президент. До этого у нас все правительства отправлял в отставку именно глава государства.

На этот раз все не так, и, как говорят очевидцы, решение об отставке было принято внезапно. Министров созвали на экстренное совещание к Медведеву, где он им, видимо, все объявил.

А дальше мы видели то ли экспромт, то ли заранее расписанную постановку. И второй пункт: Медведева президент пристроил на совершенно непонятную, несуществующую должность. Все это, я считаю, говорит о спонтанности принятого решения об отставке кабмина.

Раз так, даже обещание дарования ответственного перед парламентом правительства привело к определенным катаклизмам во власти. Можно сказать, транзит у нас начался очень весело.

— Медведев — отыгранная фигура, или он может снова стать знаменем либералов в реальной политической борьбе?

— При антирейтинге Медведева не думаю, что он будет реанимирован как политик. Об этом говорит и предложенная ему должность. Думаю, Медведев был в истерике.

— Путин теперь будет досиживать на посту президента до 2024 года, кто теперь будет премьером?

— Сейчас перед Кремлем открывается бездна возможностей. Возможны и досрочные президентские выборы. Тем более, вариант транзита с объединением с союзной Белоруссией тоже не закрыт. Замечу, такой вариант — с ослабленным президентом РФ — интересен теперь и для Минска.

Словом, нас впереди ждет много неожиданного.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин также считает, что внезапная отставка правительства стала первым публичным этапом транзита власти, который можем снова привести Дмитрия Медведева в кресло президента.

— Отставка правительства ожидалась в обозримой перспективе по двум причинам — социально-политическим и по аппаратным с точки зрения транзита власти. Но то, что это произойдет сейчас, прогнозировать было невозможно.

— Так почему же именно сейчас?

— Причин две, и они коррелируются с целями сегодняшнего обращения президента Федеральному Собранию. На мой взгляд, это было решено заранее. Дмитрий Медведев был в курсе и, судя по всему, он был не шокирован, а доволен. Сделано это было, чтобы усилить эффект от послания и обеспечить достижение поставленных им целей.

Первая цель — заморозить рост социального негатива и протестных настроений населения, а в идеале обернуть их вспять. Те меры, которые обнародованы в послании, воспринимаются людьми, как «хорошо, но мало», как показывает опыт прошлого года, когда был объявлен похожий комплекс мер, только чуть дешевле. Так как негатив населения концентрируется, прежде всего, на правительстве, было решено отправить его в отставку.

Вторая цель — запустить публичный этап процесса транзита политической системы. Обнародованные президентом изменения в Конституцию пока носят технический характер, потом будут названы и более содержательные изменения. В транзите власти фигура Медведева занимает одну из ключевых ролей, и это фигура явно не главы правительства.

Необходимо было переместить его с этой должности, но с высокой степенью вероятности пост замглавы Совбеза либо транзитный, либо потом к нему прибавится другой — предположительно, пост президента с ослабленными полномочиями, которое сегодня анонсировал Владимир Путин.

— Новое правительство будет формировать уже парламент?

— Большой вопрос, как скоро будут приняты эти поправки, как скоро они вступят в силу и будет ли проводиться по ним голосование. Чисто гипотетически Госдума может внести эти поправки и чисто гипотетически предлагать состав нового правительства. Но при нынешней политической системе это роли не играет. Вряд ли можно представить, что Госдума проголосует против того состава правительства, который де-факто предложит президент через премьера. Пока что эти поправки носят технический характер, но, повторюсь, потом будут другие, более сущностные. Сейчас мы видим запуск процесса.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

— Ситуация в экономике страны была очевидна. Задача по обеспечению темпов роста выше среднемировых, поставленная президентом, выполнена не была, возникают и проблемы с нацпроектами. При все этом работу Медведева можно оценить, как удовлетворительную и наследство он оставляет неплохое. Но он не ассоциируется с экономическим ростом и развитием. Это человек, который запомнился фразой «Денег нет, но вы держитесь».

Сейчас президент показывает, что страна находится на переломном этапе развития и все будет по-новому.