Количество украинцев, получивших гражданство РФ, увеличилось вдвое

08:55

В 2019 году российское гражданство получили около 500 тыс. украинцев, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентину Казакову.

Отмечается, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Что касается в целом граждан Украины, то в 2019 году у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.", - сказала она, отметив, что это не только жители Донецка и Луганска.

Ранее в МВД сообщали, что в прошлом году гражданство России в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом".

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.