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Количество украинцев, получивших гражданство РФ, увеличилось вдвое

08:55 15.01.2020
Паспорт РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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В 2019 году российское гражданство получили около 500 тыс. украинцев, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентину Казакову.

Отмечается, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

"Что касается в целом граждан Украины, то в 2019 году у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.", - сказала она, отметив, что это не только жители Донецка и Луганска.

Ранее в МВД сообщали, что в прошлом году гражданство России в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом".

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.

Темы: Россия, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 14:57
Гость: Ну и куда же они ломанулись

Кто именно?
Если молодые то в разные страны.
Германия, Испания, Португалия, Чехия, Польша ...

И вообще прежде плеваться в Украину, неплохо бы подумать почему из древнего города Владимира едут работать вахтовым методом в Подмосковье,
на косметическое производство (кремы, шампуни), на хлебозаводы.

У нас одна пара вышла на пенсию и уехала на "историческую родину" во Владимир, с взрослой дочерью. Дочь помыкалась там - потолок бухгалтера 10 тысяч рэ, и вернулась обратно.Э то несколько лет назад было. Хорошо комната в общежитии у них осталась приватизированная, нашла работу и стала жить в той комнате. НЕ сложилось на работе, профессионализма не хватило. Уволилась, нашла работу в каком-то училище в Москве, ездит каждый день. Хорошо жильё осталось.
При таком состоянии экономики кидаться дерьмом в Украину это надо совсем глупым быть.
А в Тверской области какое запустение.
15.01.2020, 13:45
Гость: ????????

Откуда на Украине квалифицированные кадры, если нам давно твердят что там вся промышленность и наука давно загублена?
15.01.2020, 13:10
Гость: личный опыт

ха-ха-ха... Обозначь вид своей трудовой деятельности.
Ну и куда же они ломанулись, даже интересно?
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