Правительство России подало в отставку после послания Путина

16:39

Правительство России подало в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания, в котором он высказал предложения о внесении изменений в конституцию, передает ТАСС.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство РФ, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент, отметил премьер.

Теперь Медведев займет должность зампредседателя Совбеза, где он займется вопросами обороноспособности и безопасности.