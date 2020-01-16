По подозрению в получении взятки задержан глава МВД Коми

18:04

Виктор Половников. Фото с сайта министерства внутренних дел по республике Коми

Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ выясняют обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.