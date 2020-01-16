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По подозрению в получении взятки задержан глава МВД Коми

18:04 16.01.2020
Виктор Половников. Фото с сайта министерства внутренних дел по республике Коми
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Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ выясняют обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

Темы: Республика Коми, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 22:15
Гость: Мы же

тогда останемся без палицаев.
16.01.2020, 21:04
Гость: личный опыт

"За получении взятки расстрелян глава МВД Коми."
Вот когда подобное увижу в новостях, только тогда пойму, что ситуация в стране идет на поправку.
16.01.2020, 21:03
Гость: иван

подозрение -не доказательства и нечего пыль в глаза пускать надо писать когда есть доказательная база а так фуфло зачем обнародовать просто нужно убрать и поставить своего вот и вся правда
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