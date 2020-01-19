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Медведев назвал причину отставки правительства

16:07 19.01.2020
Дмитрий Медведев © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.

По словам Медведева, к этому шагу его побудило послание президента Федеральному собранию, озвученное 15 января.

"В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — приводит его слова РИА Новости.

Медведев отметил, что в общей сложности возглавлял российский кабинет министров восемь лет, и это "огромный срок".

"За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского периода, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур", — рассказал экс-премьер.

Он назвал период своего премьерства важным и сложным временем, но подчеркнул, что доволен работой правительства, удержавшего макроэкономическую стабильность в условиях санкций.
 

Темы: Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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