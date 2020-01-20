Дочь Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

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По мнению Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России, в России от правоохранительных органов идет «конкретный беспредел».

В интервью Forbes она заявила, что «в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов».

При этом не уточняется, во время каких событий и как именно проявился этот «беспредел», но фраза о нем прозвучала в ответ на просьбу журналиста сравнить митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.

По ее словам, митинги во Франции и в России «сравнить нельзя». Одними из отличий она назвала то, что во Франции требования были «экономическими». Также она отметила отсутствие у протестующих плана и «схемы действий». Они хотели «смахнуть все рукой со стола» и «хотят просто разрушить», в то время как «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти». «То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», - заявила она.

Напомним, ранее Елизавета Пескова заявляла, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.