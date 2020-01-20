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Дочь Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

12:49 20.01.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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По мнению Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России, в России от правоохранительных органов идет «конкретный беспредел».

В интервью Forbes она заявила, что «в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов».

При этом не уточняется, во время каких событий и как именно проявился этот «беспредел», но фраза о нем прозвучала в ответ на просьбу журналиста сравнить митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.

По ее словам, митинги во Франции и в России «сравнить нельзя». Одними из отличий она назвала то, что во Франции требования были «экономическими». Также она отметила отсутствие у протестующих плана и «схемы действий». Они хотели «смахнуть все рукой со стола» и «хотят просто разрушить», в то время как «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти». «То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», - заявила она.

Напомним, ранее Елизавета Пескова заявляла, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.

Темы: Акции протеста и демонстрации в мире, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 18:18
Гость: Еще

одна елитная начала выползать со своими
изречениями. Захотелось, как папашке во власть.
20.01.2020, 18:16
Гость: IgS

У каждой страны есть своя Грета. Печально что им дают выражаться. Именно выражаться а не выражать мнение. Для мнения надобно уметь думать и хотя бы что-то знать.

Бедный, бедный Песков.
20.01.2020, 17:42
Гость: Ак....

Как Вы "высоким штилем"о "царском писаре".Каждому свое,кому голяком дефиле устраивать ,демонстрируя "трусы и часы",а эта родственница "писаря"решила себя прорекламировать, "опираясь" на родство с "писарем".По-сути, она из тех кого "царь" ,определил в "моральные уродки"из-за такого же "интервью" о демографии в России.Не о ком и не о чем говорить,треп и стеб.
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