«Озверение»: кого винить в жестоком избиении 61-летней учительницы школьником?

Подростки становятся фигурантами не укладывающихся в голове диких историй. Что делать?

Ученик, избивший учителя. Скриншот с видео

15-летний второгодник одной из московских школ избил 61-летнюю учительницу физики. Он отказывался делать контрольную работу и снимать наушники, вел себя вызывающе и ругался матом. Отчаявшись, педагог попыталась сама снять наушники с нарушителя порядка в классе и нечаянно порвала провод.

Учащийся начал бить свою учительницу, а вылетевший от удара из ее руки пульт от интерактивной доски рассек ей голову. Когда педагог выбежала в коридор, школьник продолжил громить кабинет. Увести из школы его смогла только бабушка.

Ни администрация, ни охранник изначально не вмешались в происходящее. Вскоре директор учебного заведения уволился.

Подросток уже давно стоит на учеnе в органах по делам несовершеннолетних, но это никак не меняет ситуацию. По информации СМИ, школьника воспитывают отец и бабушка. Мать была осуждена за убийство, после чего не вернулась в семью. Отец злоупотребляет алкоголем.

Судя по видео, сделанному детьми и выложенному в сеть, другим учащимся было не особенно комфортно учиться с дебоширом и они были не прочь перевестись.

И ведь это далеко не первый подобный скандал.

В 2019 году вся страна обсуждала инцидент в городе Большой Камень Приморского края. Там пятиклассник, увлекавшийся идеями криминальной романтики, подвергал террору ровесников. По рассказам детей и их родителей, он бил и грабил школьников, портил их вещи, приставал к девочкам. Одной из своих жертв он отбил селезенку. А учителя только разводили руками. Когда же родители детей попытались поговорить с агрессором, он над ними только посмеялся. Тогда его несколько раз ударили и окунули головой в унитаз.

Шокированный хулиган сразу после инцидента на время успокоился. Однако затем на мужчину, организовавшего «воспитательные процедуры», возбудили уголовное дело (суды продолжаются до сих пор), а директор школы, глава гороно и профильный вице-губернатор написали заявления об увольнении. Юный же хулиган, убедившись в своей безнаказанности, принялся терроризировать весь город...

В Комсомольске-на-Амуре педагог шлепнула учащегося, который срывал урок и отказывался выполнять ее требования. Учительницу начали травить. Однако вскоре тот же самый школьник избил стулом другого педагога, пытавшегося добиться от него выполнения учебного плана.

Список можно продолжать долго. Гугл и Яндекс за пару секунд выдают огромный список правонарушений, совершенных подростками, некоторые из которых не достигли даже минимального возрастного порога уголовной ответственности.

Виновными в итоге пытаются объявить учителей и чиновников от образования. Однако это в корне несправедливо. К сожалению, в связи с ситуацией, сложившейся вокруг «защиты прав детей», педагоги фактически лишены возможности адекватно реагировать на подобные проблемы...

Во-первых, несовершеннолетние, как правило, несут минимальную ответственность даже за особо тяжкие преступления. А за большинство правонарушений – вообще не отвечают.

Во-вторых, всеобщая либерализация общества заставляет родителей применять псевдонаучные педагогические методики, основанные на вседозволенности и зацикленности на правах человека без привязки к обязанностям.

В соцсетях Севастополя идет сейчас бурное обсуждение деятельности местного подростка, который изрисовал бессмысленными граффити целый район, и, предположительно, рекламирует наркотики. На попытки замечаний со стороны взрослых молодой человек только огрызается. Он тоже, похоже, полностью уверен в своей безнаказанности. Звучат призывы привлечь к делу полицию. Но что сможет она? Погрозить пальцем и поставить хулигана на учет?

Ситуация сложилась парадоксальная. У правоохранительной и судебной систем фактически отсутствуют какие-либо реальные механизмы защиты общества и отдельных граждан от звереющих и не осознающих чужой боли подростков. СССР столкнулся с чем-то подобным в 1950-е – 1960-е годы. Ответом стало резкое ужесточение ответственности несовершеннолетних за правонарушения. Пиком этого процесса был смертный приговор 14-летнему убийце и грабителю Аркадию Нейланду. После расстрела последнего по приговору суда подростковая преступность резко пошла на спад.

С целью нормализации криминогенной ситуации среди несовершеннолетних в наши дни стоило бы снизить возрастной порог ответственности за особо тяжкие преступления. Даже в западных странах он зачастую составляет 10 – 13 лет (в США, Великобритании, Франции, Ирландии и т.д.). Целесообразно было бы также приравнять ответственность за особо тяжкие преступления подростков и взрослых. Человек даже в 12 – 13 лет прекрасно осознает тяжесть таких преступлений, как изнасилование и убийство. Да и выпускать на свободу лицо, ставшее серийным убийцей в 15 лет, когда ему исполнится всего 25, – мягко говоря, небезопасно для социума.

В свою очередь выплаты по материальному ущербу, нанесенному подростками, должны взиматься в кратном размере. Родители, которые продадут квартиру или машину, чтобы оплатить «развлечения» своей «деточки», скорее всего, быстро пересмотрят излишне либеральные взгляды на воспитание.

Чтобы процесс был менее болезненным, стоит использовать давно уже апробированную во многих странах «теория разбитых стекол». Активное реагирование правоохранительных органов и максимально суровое наказание за мелкие антиобщественные поступки (типа вандализма) служат прекрасным способом профилактики более тяжких правонарушений. Подросток, которого примерно накажут за драку, мелкое вымогательство или испорченную стену, с большой долей вероятности осознает неизбежность правовой ответственности, и не пойдет кого-то грабить и убивать. Безнаказанность же порождает желание нарушать закон дальше.

Решение об ужесточении правовой ответственности для несовершеннолетних, конечно, - достаточно непростое. Но оно, в конечном итоге, будет спасать жизни, как потенциальных жертв, так и самих правонарушителей, не давая им в будущем скатиться под откос. Поэтому оно уже давно назрело и перезрело...

