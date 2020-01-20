Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в мини-отеле в Перми

11:45

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти человек в пермском мини-отеле "Карамель", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление СКР.

Отмечается, что дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

В ночь на 20 января в мини-отеле, расположенном в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе, прорвало трубу с горячей водой. Отель затопило. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых один ребенок. Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

"По предварительным данным, порыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания". Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода", - цитирует РИА Новости заявление управляющей компании.

Отмечается, в результате аварии без горячей воды и отопления остаются собственники 20 домов, ведутся ремонтные работы.

Следователи начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии. К проверке инцидента подключилась краевая прокуратура.