Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

16:04

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который также отметил, что формально указ о назначении еще не подписан.

По мнению Путина, Чайка займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. На пост руководителя Генпрокуратуры президент внес кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.