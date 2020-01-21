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Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

16:04 21.01.2020
Юрий Чайка. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который также отметил, что формально указ о назначении еще не подписан.

По мнению Путина, Чайка займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. На пост руководителя Генпрокуратуры президент внес кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Темы: Северный Кавказ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 18:55
Гость: гнус

Своих не "обижають",таких должностей у ВВП "навалом",хоть "замом",хоть "предом",а тракторист так и останется с "житием" на 15000 рублев.Житие в России "по должности",не по труду!
21.01.2020, 18:55
Гость: грек

Испугался Чайка его посадит в тюрьму за геноцид народа и воровство
21.01.2020, 18:34
Гость: Атас

Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно гуталина, да глумится горбатый главарь.
Все комментарии (12)
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