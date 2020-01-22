«Не туда». Демограф объяснил, чем опасно перемещение маткапитала на первого ребенка

Это станет тотальной демотивацией к рождению второго и последующих детей



© KM.RU, Алексей Белкин

Введение маткапитала на первого ребенка, о котором в послании Федеральному Собранию 15 января объявил президент РФ Владимир Путин, является неудачной мерой и может сработать против рождаемости, так как потенциал роста рождаемости первых детей очень невелик, а в будущем анонсированные изменения будут демотивировать родителей на рождение вторых детей.

В результате огромные деньги будут направлены не туда, а могли бы принести гораздо больший эффект в случае грамотной демографической политики. Об этом Накануне.ru рассказал независимый демограф-эксперт Алексей Ракша.

Он напомнил, что для воспроизводства населения необходимо, чтобы суммарный коэффициент рождаемости был 2,1 ребенка на одну женщину. Но среди них всегда есть уровень бездетности, который можно снизить только на очень малую величину, ведь есть первичное или вторичное бесплодие (около 3-4% в возрасте до 35 лет), кто-то так и не сможет создать семью по целому ряду личностных характеристик и межличностных ситуаций, а кто-то убежденно бездетный ("чайлд-фри", но таких не более 1-2%).

Он оценивает потенциал снижения итоговой бездетности не более 2% от общего числа женщин, а за 10 лет за счет этого родится всего 140-150 тыс. детей, что составляет около 1% от всех рожденных детей. Причем весь этот прирост сосредоточится на 2021-2022 гг.

То есть перенос маткапитала со второго на первого ребенка даст краткосрочный рост числа рождений первенцев в ближайшие год-два, но это в основном будут те дети, которые и без маткапитала были бы рождены в обозримые годы, а значит, к росту итоговой рождаемости это не приведет.

Демограф объяснил, почему потенциал снижения бездетности очень невелик и практически бесперспективен.

"При капитализме бездетность везде выше 10%. Но 11-13% она только в Скандинавии, где создана благоприятная социальная среда и, что важно, низкая степень неравенства в обществе. Индекс Джини не превышает 0,3. То же самое касается Чехии и, видимо, Франции. Общество весьма однородно, помимо очень развитой системы дошкольного воспитания. Это не про нас. В других развитых странах бездетность или уже выше, или будет выше, в том числе в США, на которые мы все больше становимся похожими. Это означает уровень бездетности в перспективе не ниже 17%. И, соответственно, суммарный коэффициент рождаемости 2,08 на абстрактную женщину превращается в 2,5 на мать", – поясняет Ракша.

Таким образом, за вычетом бездетных, число которых существенно снизить почти невозможно, для воспроизводства населения каждая мать должна родить за свою жизнь в среднем 2,5 ребенка. Это значит, что нужно думать о вторых детях, а не первых, ускорить появление которых очень трудно.

"Перейдем ко вторым рождениям. И тут чемпионы – скандинавские страны, видимо, по тем же причинам. 83% из уже имеющих одного ребенка женщин рано или поздно обзаводятся вторым (Дания, Швеция), это для поколений 60-70-х гг. рождения. Среди более молодых эти цифры пониже, но все равно не ниже 0,8. Это самые высокие показатели среди развитых стран.

В США это 78% стабильно уже несколько десятилетий. У нас при СССР было 70% с тенденцией к снижению. У когорт, рожденных в районе 1970 г.р., доля матерей, рождающих вторых детей, опустилась до 55%, что очень мало, а сейчас стремится снова к 70%, что, как я считаю, во многом заслуга маткапитала. Но не дотянет. Из-за игрищ с его отменой/продлением будет около 68-69% для когорт конца 80-х гг. рождения, а с новым переформатированием программы может остановиться на 67-68%. То есть тут, в отличие от первенцев, еще есть резерв. Уровень если не Скандинавии, то США вполне достижим", – говорит эксперт.

По его расчетам, для воспроизводства населения нужно, чтобы, исключая 17% бездетных и в лучшем случае 18% (если не больше) итогово однодетных, из оставшихся 65% почти половина имели не менее троих, из имеющих не менее троих – половина имели не менее четверых, и т.д.

То есть среди всех женщин 17% могут остаться бездетными, 18% – иметь одного ребенка, но 35% должны иметь двоих, 15% – троих, 7% – четверых, 3-4% – пятерых и т.д.

В этом случае суммарный коэффициент рождаемости будет на уровне воспроизводства населения. Если же доля однодетных или бездетных будет больше, то должна увеличиться доля тех, кто имеет двоих и больше детей.

"Рекордно высокая рождаемость третьих и последующих детей среди развитых стран (Израиль по классификации ООН не является развитой страной) наблюдается в США. Там этот показатель вырос в последние лет 20 с 46% до 52% женщин, рожающих третьего ребёнка из тех, кто уже родил двух, и, как я считаю, в основном за счет религиозных и этнических меньшинств. У нас такой их доли пока нет. В ряде англоязычных стран и стран Скандинавии этот показатель находится в районе 40%. Для нас ориентиром может служить 45% или даже 50%, принимая во внимание неожиданную популярность трехдетной семьи в последние лет 10, с момента введения маткапитала. Особенно большим был прирост в городах-миллионниках и "русских" областях ЦФО и СЗФО. Правда, этот прирост шел с крайне низкой базы", – пояснил Накануне.ru демограф.

Он делает вывод, что стимулировать нужно рождение вторых и последующих детей. Так, если бы был введен маткапитал в размере 1 млн руб. на третьего ребенка, то выросла бы рождаемость со вторых до пятых. И при тех же затратах прирост за 11 лет мог бы достичь 2 млн детей вместо 140-150 тыс. первенцев. Но решение о введении маткапитала уже на первого ребенка "в перспективе подрубает и число родившихся третьих детей", так как будут меньше рожать вторых.

На своей странице в Facebook Ракша также приводит графики, которые показывают, что доходы населения стабильно росли с 2000 года, но рождаемость вторых и третьих детей (а вместе с этим и общая рождаемость) стала существенно повышаться только с 2007 года, то есть после введения маткапитала на второго и последующих детей. До этого большой рост доходов был, а рождаемость выросла очень незначительно.



Фото: Facebook, Алексей Ракша

А вот по первым детям корреляции нет никакой - доходы могут расти сколько угодно, но к увеличению вероятности родить первенца это не приводит. Иными словами, никакими деньгами невозможно сильно сократить долю бездетных, чтобы за счет этого повысить рождаемость.

Правда, в последние годы, с падением доходов, доля бездетных тоже стала расти (красная кривая пошла вниз). Возможно, выплаты при рождении первенца помогут затормозить этот процесс. Но рассчитывать на существенное повышение рождаемости не стоит.



Фото: Facebook, Алексей Ракша

"Стимулирование рождаемости первенцев – очень неэффективная затея. На первого решаются подавляющее большинство. Даже сейчас. А вот по вторым и третьим детям совершенно другая ситуация", – пишет эксперт.

Он полагает, что 150 тыс. руб. на второго ребенка – это копейки. Такие суммы заметно не снижают барьеры, мешающие семьям родить второго ребенка. Подобные выплаты были и есть во многих регионах на третьего ребенка, и их эффективность довольно низка.

"В целом изменение системы маткапитала, которое предложил Путин, – это тотальная демотивация семей к рождению второго и последующих детей в будущем, после 2023-2025 гг.. Необходима политика снижения барьеров для рождения третьего ребенка. Рождение же первенца в России является обязательным почти для всех семей и не требует особой поддержки. Вопреки словам Путина, именно такая странная предлагаемая политика приведет к возвращению в 1990-е гг. – к преобладающей однодетной семье", – говорит демограф.

По его словам, пособия до 7 лет только для семей с доходом ниже прожиточного минимума вообще не имеют отношения к демографии, это чистая социалка для бедных.

Предложения Путина, конечно, помогут предотвратить рост бедности семей с детьми, поскольку основной вклад в него вносят семьи с 2+ и особенно с 3+ детьми. Но тогда надо было говорить прямо, что это социальная политика, а не демографическая.

"Я с каждым кварталом становлюсь все бóльшим пессимистом, как глядя на динамику рождаемости и доходов, так и на странные "демографические" инициативы совершенно не разбирающихся в демографии чиновников. Хорошо, что денег на первых порах добавляют довольно много (до 500-600 млрд руб. в год), и что способ правильный (маткапитал, а не пособия). И что программу продлевают сразу на 5 лет. Плохо, что не туда", – отмечает он.

Правда, Алексей Ракша допускает, что, возможно, сейчас пару лет "хотят повыжимать ресурс первых рождений", а после этого таки введут 1 млн капитал на второго и 1,5 млн капитала на третьего. Пока же внятной демографической политики в стране нет, считает он. Поэтому допускаются такие ошибки.