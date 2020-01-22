]]>
]]>
Главная В России Новости

Чайка назвал свое новое назначение «неожиданным, но комфортным»

21:30 22.01.2020
Юрий Чайка. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Юрий Чайка, назначенный 22 января полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), считает это назначение "очень неожиданным, но очень комфортным", сообщает ТАСС.

"Это предложение было очень неожиданным, но очень комфортным. Дело в том, что история моего рода напрямую связана с Кавказом. Я родовой кубанский казак - мой дед служил в конвое наместника Его императорского Величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но все-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда. Считаю, что в этом есть определенная историческая справедливость", - сказал Чайка.

Чайка также добавил, что в новой должности намерен строго следить за расходованием средств, особенно в части реализации национальных проектов, и заняться решением проблем безработицы.

"В первую очередь задача, которая была поставлена президентом - это, разумеется, поднять качество жизни людей. Делать это в современных реалиях возможно только при жестком контроле расходования средств, в том числе тех, которые выделяются на нацпроекты. Вся эта сфера на Северном Кавказе в скором времени станет одной из самых передовых в стране, и расходование каждого рубля и каждой копейки будет доступно для контроля каждому гражданину", - сказал Чайка.

По его словам, сразу по прибытии в СКФО он намерен начать заниматься вопросам безработицы, в первую очередь среди молодежи, а также "вопросами исправления перекосов социального неравенства, борьбой с коррупцией и клановостью". "Кроме того, особое внимание будет нацелено на восстановление, возможно, нарушенных прав ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году у нас юбилей, 75 лет Победы, и я как полпред в СКФО буду заниматься этой тематикой с особым тщанием", - добавил полпред в СКФО.

Он также отметил, что отношение к Северному Кавказу должно измениться.

"Кавказу давно пора перестать считать себя сложным округом. Кавказ - это благодатный и гостеприимный край со своими национальными и культурными особенностями, которые, безусловно, должны привлекать людей, а ни в коем случае не отпугивать их <…> Я перееду на новое место работы с единственной глобальной целью, которую поставил президент - улучшить качество жизни людей и сделать так, чтобы Северный Кавказ чувствовал себя одной из главных точек России", - заключил новый полпред в СКФО.

22 января 2020 г. президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Темы: Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 01:08
Гость: Когда

сажать будут?
23.01.2020, 00:59
Гость: Пол пред,

сколько в России никому не нужных чиновников на кормлении.
22.01.2020, 23:26
Гость: Не дождётесь

Нары его не хотят очень давно, ещё с тех пор когда он вступая в КПСС утаил дедушку. Наследственность хорошая. Дедушка тоже был не промах, сдал императора, но на нары не попал. Им легко удавалось то, на что другим таланта не хватало.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации