Патриоты и эмигранты: кто они для России

11:47

О российских патриотизме, его причинах, видах и патриотах. О российских эмиграции и эмигрантах из России



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Предисловие

Как возникла эта статья?

Я – русский. Корни моих предков, простых крестьян, теряются в глубине веков в деревнях двух северных приволжских губерний. А деды мои (один из которых был участником Русско-японской войны и привёз себе жену с Дальнего Востока, будущую мать моего отца) лежат на тихом погосте под высоченными берёзами возле церкви около небольшого приволжского городка, славного своими старинным парком, мануфактурами да известными всей России ткачихами и прославленными военачальниками (почему-то большинство – авиаторы). А на других кладбищах этого городка похоронены многие мои родичи.

Близкие мои родственники сегодня живут в Орле, Екатеринбурге и Москве, а дальние мои родичи проживают в Ленинграде-Петербурге, Сталинграде-Волгограде, Горьком - Нижнем Новгороде, Восточной Сибири, на Дону, Кубани и в этом же городке, в котором в детстве я часто проводил летние каникулы. Родители мои тоже родом из этого городка.

У отца, ставшего кадровым военным ещё до войны, была судьба типичного военного СССР с частыми переездами. Служил он в Москве, на Кавказе, Дальнем Востоке, в послевоенных Восточной Пруссии, Литве и Латвии. После очередной службы опять на Дальнем Востоке, где он вышел в отставку, он перевёз семью и осел в одном из русских городов Новороссии (сегодня это территория Украины). Откуда я, его сын, родившийся морозным январским утром второго года после Победы на Дальнем Востоке, ездил, когда вырос, в командировки и походы по всему Советскому Союзу. Сюда же и вернулся со своей семьёй, отработав много лет в морях Дальнего Востока.

А в 1991 году произошёл распад СССР. Тогда думалось, что это не надолго. Оказалось - надолго. А в 2014 году произошло то, что не снилось даже в самых кошмарных снах: власть в Украине в одночасье, в результате госпереворота захватили бандеровцы (это потом стало ясно, что переворот долго и тщательно готовился американцами)! И опять вначале думалось, что это не надолго: даже тяжелейшая Великая Отечественная война длилась менее четырёх лет.

Но вот уже седьмой год проамериканские компрадоры при помощи ручных бандеровцев держат всю страну под колпаком и прицелом. Их меньшинство, но они, поддерживаемые Западом, цепко держат власть, внимательно следя и жестоко подавляя малейшие попытки противодействия несогласного с ними большинства народа. Оппозиции никакой нет: те, кто называет себя оппозицией, - подельники власти.

И мы все ждём начала наступления Донбасса, внимательно следя как за Донбассом, так и за тем, что происходит на Родине, в России. Таких, как я, в Новороссии немало (да и в центральной Украине есть тоже). Жаль только, что настроения у большинства россиян (судя по общению в Рунете) по отношению к нам сильно поменялись. Вместо братского «Русские своих не бросают!» в 2014 году сейчас всё чаще можно услышать, что ВСЕ украинцы тупые мрази и недочеловеки (а ведь в государстве Украина живёт свыше 130 наций и народностей, большинство из которых против бандеровцев!).

А многие, узнав что ты из Украины, просто оскорбляют. ОЧЕНЬ неприятно слышать такое от братьев! Но, похоже, что их всех виртуально заразила дурочка Настя Дмитрук… С одной стороны нас прессуют нынешние прозападные власти с бандеровцами и их СМИ, называя быдлом, отстоем, совками, совдеповцами, ватниками, ватой, колорадами, рашистами, путиноидами и терроризируя как только можно, с другой – недалёкие российские небратья (не все россияне!), предлагая ни за что и ничем не помогать, сдохнуть побыстрее и называя тупыми хохлами и, в-общем-то, почти теми же самыми словами, что и украинские бандеровцы.

Как ответ всем, кто не разбираясь и не задумываясь оскорбляет ВСЕХ жителей Украины, возникла эта статья.

Об эмиграции

Тема эта чрезвычайно популярна и актуальна в последнее время в России. Не проходит ни одного дня сейчас, чтобы хотя бы одно или сразу несколько событий этой тематики широко не освещалось, горячо и бурно не обсуждалось как россиянами, так и русскими за рубежом.

В последнее тридцатилетие много россиян начали выезжать и уезжать за рубеж. Одни – на какое-то время, другие – насовсем. Одни сохраняют российское гражданство, другие – нет. По-разному за границей они себя ведут и разное говорят о России и россиянах. По-разному их и оценивают россияне. Иногда - ошибочно.

Вот для того, чтобы лучше и чётче разбираться, кем же на самом деле являются известные и простые россияне и русские, кто такие на самом деле Овечкин, Малкин, Медведева, а также Каспаров, Чичваркин, Бабченко, Серебряков, Максакова, Лойко, Познер, Макаревич, Басилашвили, Ахеджакова, Панин, Лиза Пескова, многие другие и вы сами, написана эта статья. Полагаю, всем не мешает посмотреться в зеркало, подумать и сделать какие-то выводы. Тем, конечно, у кого нормальные мозги и работают они в правильном направлении.

Эмиграция была всегда. По самым разнообразным причинам люди покидали свои страны и уходили, уезжали, уплывали, улетали в другие страны. Была всегда эмиграция и в России. В разные периоды она то усиливалась, то ослабевала, меняла интенсивность и направления. В трудные времена она была больше, в годы улучшения почти прекращалась.

О российских патриотизме, патриотах и лжепатриотах

Так уж сложилось исторически (географическое расположение, огромные пространства, войны, революции, периоды разрухи, восстановления, стагнации), что Россия, будучи самой большой страной мира и обладая огромными природными богатствами, никогда не была самой процветающей и комфортной для проживания людей. Но, несмотря на это, в России всегда было, есть и, уверен, всегда будет то большинство постоянного населения, которое называют народом России.

Это те люди, которые, невзирая на естественные и искусственные, рукотворные недостатки, трудности, порой и лишения (нелёгкий, а кое-где очень суровый климат; трудовые, жилищные и бытовые неудобства иногда; не всегда доброе и внимательное, а иногда просто жестокое отношение власти и чиновников к нуждам простых людей; несправедливости порой в оплате труда, другие несуразности и негоразды российской жизни), никуда не уезжают, не бегут, а живут и работают в своей стране и ради неё (но не ради временщиков – чиновников и правителей!) готовы на лишения, трудности и даже смерть в годину защиты Родины.

Это истинные патриоты России, её основа, её сила. Это люди разных наций и национальностей многонациональной Российской Федерации, которых в других странах называют кратко одним словом – русские.

В последнее время некоторые стали ставить патриотизм в зависимость от количества дензнаков. Это совершенно неправильно: патриотизм за деньги – не патриотизм.

Настоящие патриоты всегда действуют во имя блага, развития и процветания своего Отечества и ему на пользу. Истинные патриоты любят свои страну и народ, но нормально относятся к народам других стран. В отличие от лжепатриотов (ура- и национал-патриотов), которые, прикрываясь громкими демагогическими фразами о любви к Родине, действуют ей во вред, часто преследуя свои меркантильные цели. А национал-патриоты, если им удаётся прорваться к власти, всегда приводят свои государства к краху.

Один из видов лжепатриотизма – ура-патриотизм (ультра-патриотизм, или квасной). Ура-патриоты (ультра-патриоты) тоже любят свои Родину и государство, но гипертрофированно преувеличенной слепой любовью в крайних, безрассудных формах и требуют того же от всех членов общества, обвиняя их в отсутствии или недостатке патриотизма.

Рядовые ура-патриоты всегда готовы без рассуждений и раздумий ринуться в бой с реальным, а чаще мнимым, выдуманным противником по указанию вождей или собственным измышлениям.

Лидеры ура-патриотов осуществляют руководство, направляют рядовых ура-патриотов, но сами обычно в сражения не вступают, предпочитая наблюдать со стороны и издалека. Ура-патриоты считают народ своей страны стоящим значительно выше народов других стран.

Отдельно нужно сказать о радикальной крайности ура-патриотизма (ультра-патриотизма) - о тупиковой (согласно мировому опыту) ветви патриотизма, его правой крайности: национал-патриотизме или шовинизме.

Национал-патриоты – тоже патриоты. Но, в отличие от настоящих патриотов, хорошо относящихся к нормальным людям своей и других стран, они болезненно и экзальтированно любят только свою Родину и только ту часть своего народа, что разделяет их радикальные убеждения, а все другие народы и ту часть своего народа, что их не поддерживает, ненавидят и считают врагами, воюют с ними самыми жестокими методами. Чем схожи и не отличаются от всех других националистов мира. В том числе от эстонских, латышских, литовских, польских и украинских (бандеровцев).

Очень метко когда-то давно сказал об этом М. Жванецкий: «Национализм – это тоже патриотизм, но с уклоном в шизофрению». В России немало национал-патриотов. От самых радикальных подпольных неонацистских до относительно мягких полуподпольных и открытых типа НОДа.

Об эмигрантах и эмиграции из России подробно

Но есть в России и другие люди – эмигранты. Это небольшая по сравнению с народом России часть российского населения (в последнее время 200-300 тысяч в год, до 0,2% населения России или до 1 человека из 500). Состоит российская эмиграция из нескольких групп.

Первая группа – эмигранты по обстоятельствам. Это люди, которые не очень хотели или не очень хотят, но были вынуждены покинуть или вынуждены покидать Россию. Наибольшая часть их – это эмигранты после развала СССР, когда за пределами России остались миллионы россиян, русских.

И вроде бы принята в России сегодня программа по возвращению соотечественников, но она настолько слабо выполняется, что можно говорить либо о её саботаже, либо о её декларативно-фиктивном характере, наносящем существенный репутационный ущерб российскому государству и ставящем под большое сомнение популярный девиз «Русские своих не бросают!»

Особенно заметно это в сравнении с другими странами мира, где подобные программы не только чрезвычайно эффективны, внимательны и добры к соотечественникам, но и приносят большую пользу как этим государствам, так и самим людям и обществам.

Другая значительная часть эмигрантов по обстоятельствам – это члены семей, где один из супругов иностранец (иностранка). Большинство оставшихся за границей или уезжающих эмигрантов по обстоятельствам не порывают связей с Россией, многие сохраняют российское гражданство, язык, культуру и учат им своих детей, никогда не выступают против и с осуждением России и русских. Имеются и другие причины этого вида эмиграции.

Вторая группа – внутренние эмигранты. Это особая, очень специфическая эмиграция. Ведь, живя в России, общаясь с согражданами и представителями власти, человек отказывается признавать (обычно частично) реально существующие и действующие российские государство, власть, законы, историю, саму Россию и её народ, не отвечающие его запросам, интересам и понятиям.

Наиболее известные и активные деятели этой виртуальной эмиграции (обычно из среды творческой интеллигенции), сами себя назначившие и объявившие лидерами и голосом всего российского народа, от имени себя и своих сторонников, называемых ими всем российским народом, требуют от верховной власти России немедленного выполнения всех ИХ требований и немедленного приведения российских законов в соответствие с ИХ запросами и интересами.

Их «идеальное государство» почему-то очень напоминает государства западной демократии. И финансирование их деятельности обычно идёт оттуда же. Внутренняя эмиграция почти всегда является предшественницей эмиграции вырусей.

Граждане, имеющие, кроме российского, заграничные паспорта других государств, работающие в России и вольготно действующие в интересах своих заграничных государств, к внутренним эмигрантам не относятся. А оценка их полезности и целесообразности пребывания в России определяется ФСБ. Наконец-то 15 января этого года В.В. Путин обратил на это внимание и предложил внести изменения по этому вопросу в Конституцию России.

Третья группа – эмигранты-выруси. Если очень кратко, то выруси – это те россияне, которые не хотят быть россиянами и русскими. По самым разнообразным причинам чувство патриотизма у этих людей либо слабо развито, либо отсутствует совсем. А по складу характера они, как правило, - авантюристы. Эти люди в последнее время - значительная часть российской эмиграции.

Они покидают Россию ради лучшей и богатой жизни (потому эту эмиграцию когда-то давно назвали «колбасной»), уверяя, что развитые западные страны охотно принимают эмигрантов и дают человеку более широкие возможности, чем «отсталая Россия».

Ради этого они готовы отказаться от всего: своей Родины – России, российских гражданства, языка, культуры, часто от родных и близких, и принять гражданство, язык, культуру, обычаи страны пребывания.

Выруси уезжают, зная, что их там ждут трудности и придётся нелегко. Но они не знают, насколько огромны эти трудности! Почему? Потому, что русских во всём мире, за исключением нескольких дружественных России стран, побаиваются, страшатся и считают способными на любые преступления из-за мощной западной антироссийской пропаганды. А также потому, что эмигрируют из России в основном амбициозные люди хотя и неплохо образованные, но средних квалификации и способностей, а именно такой контингент наименее нужен в развитых странах Запада.

Больше всего там спрос на работников непрестижных малооплачиваемых профессий, куда неохотно берут образованных, требовательных, с высоким чувством собственного достоинства и справедливости русских, предпочитая им согласных на всё латинос, азиатов и африканцев.

Кого охотно принимают на Западе? Во-первых, очень хорошо образованных талантливых и перспективных молодых людей или широко известных, выдающихся, всемирно известных творцов и учёных. Особенно – со значительным объёмом данных (желательно секретного характера) о России. Во-вторых, богатых и очень богатых людей, делающих значительные вклады и инвестиции в экономику стран пребывания. Причём источники, способы и методы приобретения капитала принимающие страны обычно вначале не интересуют. Хотя в дальнейшем, при определённых обстоятельствах или обострении отношений с Россией, нередки резкое усиление интереса правоохранительных органов этих стран к обстоятельствам обогащения гостя или нового гражданина вплоть до суда, ареста, аннулирования капитала и выдворения из страны их бывшего владельца.

В-третьих, известных, знаменитых, медийных персон из России, соглашающихся и ведущих русофобскую пропаганду в западных СМИ. Для не очень богатых, но популярных в России людей, русофобия – самый простой, лёгкий, доступный и дешёвый способ попасть и утвердиться на Западе. Чем русофобии больше, тем благожелательнее относятся к ним там, тем лучше для них. Истинностью, правдивостью и точностью русофобии на Западе не заморачиваются.

В последнее время основная эмиграция идёт не из глубинной России, а из столиц (Москва – почти половина, из Петербурга – почти пятая часть) и крупных центров. Это удивительно и печально потому, что эти города имеют значительные льготы, привилегии, более высокие зарплаты и живут они значительно лучше и богаче российской глубинки.

Ещё более печально то, что в Великую Отечественную войну именно эти города показали высокий патриотизм и служили примером его. А сейчас некоторые из них бегут за границу… Впрочем, такие люди были всегда.

Русских иностранцев на чужбине ждёт много испытаний и трудностей. Но самое большое, тяжёлое и порою страшное испытание для многих – ностальгия. Она рано или поздно приходит всегда и ко всем эмигрантам. Но если от других трудностей можно уклониться, спрятаться или убежать, то от ностальгии не убежишь: она в тебе самом, постоянно тревожит и бередит душу. По-разному люди борются с ней и переносят её.

Для одних она проходит быстро и почти незаметно. Другие мучаются ею всю жизнь. Бывают и случаи смертельного поражения… Некоторые находят способы отвлечения. Другие не выдерживают и возвращаются в Россию. Лишь дети, привезённые родителями маленькими несмышлёнышами, да дети эмигрантов, родившиеся в новой стране, не знают её и живут спокойно.

Особо нужно сказать о россиянах, выезжающих за границу на значительные сроки, но эмигрантами не являющимися. Это люди, которые уезжают в другие страны мира на учёбу, стажировку, в служебные командировки, на работу, для тренировок (элитные спортсмены).

Они имеют российское гражданство, связи с посольством и Россией, ведут себя там, как правило, достойно и не выступают в западных СМИ с порочащими Россию и русских откровениями, заявлениями, домыслами и выдумками. Они всегда возвращаются в Россию. Они – настоящие патриоты России.

Последний вопрос, последний ответ

В мире всё сложно и неоднозначно. Почти все вопросы имеют множество вариантов ответов. И только вопрос («Патриот ли ты России?») решается всегда однозначно. Либо «да», либо «нет». Третьего варианта не существует.

Послесловие

Знаю, что те, кого я затронул в статье, обрушатся сейчас на меня с упрёками, обвинениями и оскорблениями. Удивительного в этом ничего нет: как и все общества мира российское общество, неоднородно. И никогда не было однородно! Но настоящие российские патриоты меня поймут и поддержат.

Автор: Владимир Машков