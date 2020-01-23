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Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах

06:45 23.01.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер-министр Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах, пишет РИА Новости.

Так, Максим Топилин назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России. "Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", - цитирует агентство распоряжение, подписанное Мишустиным. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов.

Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, стал замминистра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.
Статс-секретарем — заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов.

Ирек Файзуллин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.

Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Игорь Задворнов стал руководителем секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Во вторник

Владимир Путин переназначил вице-премьером — полпредом главы государства в ДФО Юрия Трутнева.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 11:15
Гость: М59

А мне где лебедь,рак и щука.
23.01.2020, 11:14
Гость: нужна смена курса

Рокировочка по ЕБН.Из отставленных членов без работы никто не остался,хлебную должность если не найдут,то придумают.
А народу потом рассказывают про рост количества чиновников,если пример подает правительство страны.
23.01.2020, 10:58
Гость: Скептик

Новым министром здравоохранения стал бывший глава Росздравнадзора.
А новым главой Росздравнадзора стала бывший министр здравоохранения.
Говорю же: они реально в борделе кроватями меняются.
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