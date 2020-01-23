Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

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В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». Документ носит закрытый характер, однако речь идет об «активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков», пояснил он.

«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер... В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена»,— приводит слова Костина «Коммерсант».

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятия ОПК России страдают от высокой кредитной нагрузки. По его словам, этот сектор «живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции». Он предложил списать часть долгов.