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Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

19:43 23.01.2020
Андрей Костин. Фото с сайта kremlin.ru

В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». Документ носит закрытый характер, однако речь идет об «активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков», пояснил он.

«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер... В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена»,— приводит слова Костина  «Коммерсант».

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятия ОПК России страдают от высокой кредитной нагрузки. По его словам, этот сектор «живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции». Он предложил списать часть долгов.

Темы: Оборонная промышленность, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 21:33
Гость: Афоня! Слышь Афоня!

Ты один останешься всем рупь должен. Всем братьям долги спишем, но только не тебе. Доставай заначку!
23.01.2020, 20:10
Гость: Нам еще

в ливии воевать.
23.01.2020, 20:05
Гость: Чо, ребята?

Замучили вас енти банки нестеклянные? Создайте внутренний контур.
Учить вас, штоли?
Все комментарии (4)
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