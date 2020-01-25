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Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с госслужбы

11:46 25.01.2020
Владислав Сурков © KM.RU, Игорь Варнавский
Владислав Сурков © KM.RU, Игорь Варнавский
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Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной этого шага стала "смена курса на украинском направлении", сообщил близкий к Суркову директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

В течение ближайшего месяца Владислав Сурков собирается заниматься медитацией, а по истечении этого срока расскажет о своих дальнейших планах и подробности о причинах ухода с госслужбы.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента России с  2013 года. До этого он работал на различных должностях в правительстве.

В последние годы Сурков занимался вопросами сотрудничества с Абхазией и Северной Осетией, а также урегулирование обстановки в непризнанных республиках на востоке Украины. 

 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 19:55
Гость: ага

Результат на лицо.. и на Украине, и в Абхазии, и в Осетии. За что "зарплату" получал? Надо бы отчитаться. А если результаты отрицательны, значит и зарплата должна быть отрицательной и возвращена в бюджет.
25.01.2020, 19:53
Гость: Рабинович

Суркова "ушли", значит проект "Новороссия" закрыт окончательно.
То, что он провалился было ясно умным людям ещё в 2014 году.
Но, видимо, для полного сдутия пришлось подождать несколько лет.
Теперь главная задача - заставить Киев забрать "ДНР/ЛНР" обратно.
Есть надежда, что Зеленский всё-таки согласится.
25.01.2020, 17:55
Гость: Киевский

По закону это территория Украины и по разделу российской империи. Что было закреплено договором,остальное лирика.
Да кстати, назови хоть одну войну в истории где бы не гибли мирные?
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