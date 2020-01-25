Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с госслужбы

11:46

Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной этого шага стала "смена курса на украинском направлении", сообщил близкий к Суркову директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

В течение ближайшего месяца Владислав Сурков собирается заниматься медитацией, а по истечении этого срока расскажет о своих дальнейших планах и подробности о причинах ухода с госслужбы.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента России с 2013 года. До этого он работал на различных должностях в правительстве.

В последние годы Сурков занимался вопросами сотрудничества с Абхазией и Северной Осетией, а также урегулирование обстановки в непризнанных республиках на востоке Украины.