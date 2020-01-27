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По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

21:36 27.01.2020
Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае. Фото с сайта gazprom.ru
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«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа.

Примерно 54% из этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, около 46% - на турецко-болгарскую границу, сообщается на сайте компании.

Напомним, «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.

Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Первые коммерческие поставки начались 1 января 2020 года.

Темы: Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 02:25
Гость: Смотря какому

государству.
28.01.2020, 00:18
Гость: А в северном потоке

поселились рыбы.
27.01.2020, 23:46
Гость: Как я рад!

Ура!Очередные фантики за ресурсы получим!Да как заживём на них!Как ни вспомнить Винни Пуха у пчелиного улея на дереве,когда Пяточок с зонтиком в ясную погоду пугал пчёл несуществующим дождём.Радоваться надо такой победе в конкуренции по продаже своих природных резервов!Но вот одна гадость- мёд тоже заканчивается,а другой в соседнем лесу,да на чужих деревьях.Уж точно мы строительный бум в пустыне не в состоянии сделать- песка не будет хватит.
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