По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа.
Примерно 54% из этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, около 46% - на турецко-болгарскую границу, сообщается на сайте компании.
Напомним, «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.
Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Первые коммерческие поставки начались 1 января 2020 года.