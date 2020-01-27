По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

21:36

Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае. Фото с сайта gazprom.ru

«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа.

Примерно 54% из этого объема были доставлены на турецкий газовый рынок, около 46% - на турецко-болгарскую границу, сообщается на сайте компании.

Напомним, «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.

Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Первые коммерческие поставки начались 1 января 2020 года.