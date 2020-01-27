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Игорь Стрелков обратился к Владимиру Путину с требованием о референдуме

14:53 27.01.2020
Стоп-кадр из видео

Игорь Гиркин (Стрелков), командовавший ополчением в Донбассе в 2014 году, написал открытое обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием созвать Конституционное Собрание и принимать поправки к Конституции на основе общенационального референдума.

В обращении говорится: «Я, Гиркин Игорь Всеволодович, гражданин России, полковник ВС РФ в запасе, руководствуясь своим гражданским долгом, обращаюсь к Вам - президенту РФ - со следующими законными требованиями:

1.Обеспечить предусмотренные законодательством Российской Федерации процедуры по рассмотрению, обсуждению и принятию внесенных Вами поправок в Конституцию РФ. А именно: обеспечить принятие Закона о Конституционном Собрании, созыв указанного Собрания, рассмотрение Конституционным Собранием предложенных Вами изменений в Конституцию и -по итогам - проведение Всенародного Референдума, - на котором граждане Российской Федерации смогут высказать своё отношение к предложенным Вами поправкам.

2. Согласно данной Вами при вступлении в должность Присяге - незамедлительно пресечь нарушения Конституции и Законодательства Российской Федерации, осуществляемые и планируемые при рассмотрении предложенных Вами изменений Конституции Российской Федерации».

Кроме того, Стрелков требует «- немедленной отмены т.н. "пенсионной реформы" (как ведущей к дальнейшему обнищанию, социальной деградации и вымиранию коренных народов России);
- прекращения антинационального экономического курса, ведущего страну к окончательному распаду, а государство - к прекращению существования;
- выполнения данного Вами в 2014-м году обещания помощи народу Новороссии (и, в частности, - Донецкой и Луганской народных республик), геноцид которого продолжается уже свыше 5 лет».

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2020, 23:15
Гость: Тогда и просить

нет смысла.
27.01.2020, 23:14
Гость: Не поддержат,

у него нет денег заплатить.
27.01.2020, 22:49
Гость: Да ты, шо!

Белогвардеец за советский народ?!
Все комментарии (77)
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