ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма

19:02

В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, причастных к организации проведения выборов в Крыму, сообщается на сайте Евросовета. Среди них - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В санкционный список ЕС также внесены: председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, зампред законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, глава городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, замглавы горизбиркома Севастополя Лидия Басова и секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова.

Действия этих людей, связанные с выборами, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении.

Всего в санкционный список входят 177 человек. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Санкционный список появился в 2014 году, его введение объяснили нарушением суверенитета Украины.

24 января стало известно, что Кипр заблокировал принятие нового санкционного списка против крымских чиновников. Агентство Reuters связывало это с тем, что Никосия пытается добиться от Евросоюза реакции на действия Турции, которая пытается разрабатывать нефтегазовые месторождения у берегов Кипра. Однако МИД Кипра официально опроверг эту версию. По версии властей страны, отказ согласовать санкции против россиян был связан с желанием внимательнее ознакомиться с санкционным списком.