Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

16:20

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10,6 тысячи рублей на душу населения, 11,51 тысячи рублей — для трудоспособного населения и 8,78 тысячи рублей — для пенсионеров. Об этом известно из пояснительной записки к законопроекту на портале нормативно-правовых актов.

Так, величина прожиточного минимума снизилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7%. «Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — говорится в документе.

Отмечается, что стоимость потребительской корзины снизилась, прежде всего, за счет снижения цен на картофель и другие овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора. В среднем цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%. «Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%», — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Среди них есть поправки, которые предполагают, что Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.