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Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

16:20 28.01.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10,6 тысячи рублей на душу населения, 11,51 тысячи рублей — для трудоспособного населения и 8,78 тысячи рублей — для пенсионеров. Об этом известно из пояснительной записки к законопроекту на портале нормативно-правовых актов.

Так, величина прожиточного минимума снизилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7%. «Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — говорится в документе.

Отмечается, что стоимость потребительской корзины снизилась, прежде всего, за счет снижения цен на картофель и другие овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора. В среднем цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%. «Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%», — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Среди них есть поправки, которые предполагают, что Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 20:44
Гость: Ира

Я после долгих поисков нашла детальную жировку, в которой подсчитано,  что положено человеку В ГОД. Так , в графе .... кг овощей , в том числе  предусмотрено , 2 кг свежих помидров в ГОД , 2 кг свежих огурцов В ГОД  , рыбы  ...кг в ГОД  , в том числе 1 кг селедки В ГОД , 4 кг сметаны В ГОД , крупы ...  кг , в том числе , 3.6 кг риса В ГОД. и тд  В общем, все плюсуется и делится на 12 месяцев , получают 8 или 9 тысяч рублей. НО ОСТАЕТСЯ ВОПРОС : кто посчитывает , и как  оспорить именно  методику подсчета,  в суде,  что для полноценного питания достаточно, помимо других овощей,  2 кг свежих помидоров В ГОД  ( а почему не 10 кг )   2 кг свежих  огурцов В ГОД( а почему не 15 кг)  , 4 кг сметаныв ГОд ( а почему не 15 кг В ГОД ) и т.д . Я полагаю ,  что в методику подсчета закралась случайная ошибка .  От  правильности этих расчетов зависит и пенсии и пособия и Мрот, только зарплаты депутатов не зависят.
28.01.2020, 20:35
Гость: Русский

Потому что прожиточный минимум 12130 руб.-это 400 руб в день. По нашей научно обоснованной норме 50% на питание( в Европе 20% на питание,но там наука несовершенна) - 200 руб. Это россиянин вполне может в день целую курицу кушать!? И еще даже может рублей 20 остаться!? Это уже слишком -это роскошь. Зажиреет. И поэтому надо прожиточный минимум снизить обязательно. Потому что настоящий патриотизм только у поджарых бывает. У толстых его маловато и он неважного качества.
28.01.2020, 20:28
Гость: Евгений В

Выход найден, в январе "бизнесмены" срочно повысили цены на эти продукты из "корзинки" и сказали министру Министерства труда и социальной защиты РФ
спасибо за дополнительную прибыль.
А как хочется написать об этом как то погрубее матом. Кругом одна ложь.
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