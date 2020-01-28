]]>
]]>
Главная В России Новости

МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию более чем в 16 млн человек

22:23 28.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Около 16,5-17 миллионов мигрантов ежегодно прибывают в Российскую Федерацию, при этом в прошлом году почти 500 тыс. иностранцев и лиц без гражданства  стали гражданами РФ, заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

"Ежегодный приток мигрантов на территорию России стабилен на протяжении последних лет и составляет порядка 16,5-17 миллионов. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 миллионов иностранцев. В основном это граждане СНГ - примерно 70%. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств. Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу", - цитирует Казакову "Интерфакс".

По ее словам, "упрощение отдельных процедур и открытость приобретения различных статусов" способствует снижению количества незаконных мигрантов.

"После введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество человек. В год мы оформляем около 1,7 миллиона патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд рублей. Да и сами иностранные граждане чувствуют себя свободно - получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий значимый момент - это разрешение на работу для высококвалифицированных специалистов", - отметила Казакова.

Она добавила, что в прошлом году гражданство РФ приобрели почти 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Если сравнивать эту цифру с 2018 годом, когда это было 270 тысяч, то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%. В первую очередь, это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тысяч человек. На втором месте - это граждане Казахстана - примерно 51 тысяч. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении", - сказала Казакова.

При этом она подчеркнула, что "мигранты тоже играют роль" в решении российской демографической проблемы.

Темы: Миграционная политика в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2020, 00:07
Гость: Анатолий

На 16млн чел местных стало безработными.
28.01.2020, 23:40
Гость: Только без паники

Никакой ползучей аннексии нет. Полиция нас защищает. Генеральши бдительные, не то что в Финляндии.
28.01.2020, 23:12
Гость: Александр 4

Смешала всё в кучу (хотя это мог сделать и автор статьи)! Туристов и транзитных пассажиров тоже посчитала мигрантами... Что-то не верится, что это могла сказать представитель МВД такого высокого ранга! Хотя, перед публикацией её должны были ознакомить с текстом...
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации