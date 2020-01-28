Глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев уйдет в отставку

14:04

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ), покинет свой пост. Его сменит Вероника Никишина, которая в настоящее время является членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По информации РБК, Слепнев может занять пост Никишиной в экономической комиссии. Отмечается, что такая перестановка может быть связана с «запросом на ускорение темпов достижения целей нацпроектов».

В ЕЭК Слепнев будет заниматься «ликвидацией торговых барьеров на внешних рынках для производителей из ЕАЭС».

Ожидается, что Слепнев будет представлен членам Евразийской комиссии на заседании Межправсовета ЕврАзЭС 31 января в Казахстане. С 1 февраля пост главы коллегии Евразийской комиссии займет экс-премьер Белоруссии Михаил Мясникович.