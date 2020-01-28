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Глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев уйдет в отставку

14:04 28.01.2020
Андрей Слепнев. Фото с сайта exportcenter.ru
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Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ), покинет свой пост. Его сменит Вероника Никишина, которая в настоящее время является членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По информации РБК, Слепнев может занять пост Никишиной в экономической комиссии. Отмечается, что такая перестановка может быть связана с «запросом на ускорение темпов достижения целей нацпроектов».

В ЕЭК Слепнев будет заниматься «ликвидацией торговых барьеров на внешних рынках для производителей из ЕАЭС».

Ожидается, что Слепнев будет представлен членам Евразийской комиссии на заседании Межправсовета ЕврАзЭС 31 января в Казахстане. С 1 февраля пост главы коллегии Евразийской комиссии займет экс-премьер Белоруссии Михаил Мясникович.

Темы: Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 15:06
Гость: Профессионал

Хороший костюм, ухоженные руки, бумаги на столе лежат красиво. Сразу видно - Профессионал!
28.01.2020, 14:35
Гость: личный опыт

Насосались из бюджета, наелись откатов и потихоньку перемещаются в Лондонград, неторопливо толкая перед собой огромные чемоданы, набитые антиквариатом, брюликами и кешем.
На их место приходят новые и голодные.
28.01.2020, 14:21
Гость: Смена носков,

правый меняется с левым.
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