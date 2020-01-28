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Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

07:55 28.01.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта wikipedia.org
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Так, согласно документу, пост заместителя главы Минкомсвязи займет Людмила Бокова. Замминистра финансов станет Павел Кадочников.

Людмила Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области. С 2011 по 2012 год — депутат Госдумы шестого созыва. В нижней палате парламента она была зампредом комитета по образованию.

В Совфеде Бокова была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. С 2013 года ее избрали зампредседателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 2014 года Бокова является председателем временной комиссии по развитию информационного общества. В 2017 году она стала первым заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Павел Кадочников до этого назначения был председателем Общественного совета при Минфине. С 2016 по 2018 год он занимал пост президента Центра стратегических разработок.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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28.01.2020, 09:41
Гость: вадим иванович

границы закрывай а не хренью занимайся аминь
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